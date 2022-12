Comm?moration de la Journ?e internationale des droits de l’homme: des jeunes de La Saline lancent un cri d’espoir

The content originally appeared on: News Americas Now

Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation des Nations unies pour l’?ducation, la science et la culture (UNESCO), ont comm?mor? la Journ?e internationale des droits de l’homme, ce vendredi 9 d?cembre 2022, ? l’h?tel Karibe, autour du th?me : <>. Cette comm?moration vise ? r?affirmer, ? travers l’art et la culture, la place des valeurs fondamentales port?es par la D?claration universelle des droits de l’homme (DUDH) au sein de la soci?t? ha?tienne.

La d?claration universelle des droits de l’homme du 10 d?cembre 1948 a pos? les jalons pour que le respect de la dignit? humaine soit reconnu ? tous les peuples du monde. <>, a rappel? Chelsie Celissaint, ?l?ve du Nouveau secondaire 4 au Lyc?e national de La Saline, qui s’est r?jouie de la r?ouverture de son lyc?e.

<>, a d?clar? mademoiselle Celissaint, pr?cisant que le quartier La Saline est un symbole de combat quotidien des parents, enseignants et d?fenseurs des droits de l’homme qui oeuvrent sans cesse pour garantir les droits fondamentaux des jeunes ?l?ves.

Chelsie Celissaint a rappel? qu’? La Saline, les jeunes vivent dans la peur ? cause de l’ins?curit? engendr?e par l’affrontement des groupes arm?s. <>, a d?clar? la porteuse de message d’espoir et de paix.

En Ha?ti, la Journ?e internationale des droits de l’homme est c?l?br?e cette ann?e dans un contexte de crise s?curitaire. <>, a d?clar? Arnaud Royer, Repr?sentant du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en Ha?ti. Selon lui, La d?claration des droits de l’homme, sign?e par Ha?ti, <>.

Ha?ti conna?t un contexte volatile. Les Nations Unies parlent de catastrophe humanitaire en regard des diff?rentes manifestations de la crise. << Il y a une augmentation du nombre de personnes dans le besoin. Il y a un besoin accru d’assistance humanitaire, une augmentation du prix du carburant, une augmentation de l’inflation et une d?pr?ciation de la gourde. Le contexte actuel se traduit par un renforcement des violences bas?es sur le genre, des cons?quences n?fastes sur le syst?me sanitaire et l’acc?s aux services de sant? sexuelle et reproductive notamment.

De nombreuses femmes et filles ont ?t? viol?es. La plupart ont d? se r?fugier dans des sites de personnes d?plac?es>>, a indiqu? Zalha Assoumana, Repr?sentante Adjointe de l’ UFPA en Ha?ti. L’UNFPA a d?p?ch? dans ces sites des officiers communautaires. Ces derniers accompagnent les femmes dans les d?marches pour un appui m?dical et psychosocial. Ces officiers communautaires les encadrent ?galement dans les efforts pour l’accouchement et d’autres soins en sant? maternelle et n?onatale, a fait savoir Mme Assoumana.