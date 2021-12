COMMENTAAR: Zwarte dag persvrijheid

15/12/2021 12:00





MAAR LIEFST VIJF journalisten werden op 8 december 1982 vermoord in Suriname. De stem van de democratie werd die dag om zeep geholpen door het militair regiem onder leiding van de inmiddels veroordeelde maar nog altijd vrij lopende Desi Bouterse. Suriname heeft een lange weg afgelegd om de democratie en ook diens stem – de persvrijheid – weer een plek te geven in ons land.

Ironisch genoeg is het vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook

gestreden heeft voor het herstel van de democratie, die dit recht

vandaag de dag met de voeten treedt. Letterlijk via zijn

beveiligers. Jason Pinas, journalist vande Ware Tijd, die naar

zeggen van Brunswijk in ‘helemaal in zijn auto kwam’, is door zijn

beveiligers geschopt en geslagen. Brunswijk verklaarde in het huis

van de democratie schouderophalend dat hij ‘niet verantwoordelijk’

is voor datgene wat de beveiliging heeft gedaan met de journalist.

Volgens de vicepresident wisten zijn veiligheidsmensen niet eens of

het een journalist was. Brunswijk nam dus ook niet de moeite dat te

melden aan zijn beveiligers. “Maar”, benadrukt hij, “deze regering

is niet tegen de persvrijheid.” 51 leden zaten erbij en keken

ernaar.

Opmerkelijk is ook het optreden van de politie in dit geval. Het

doen van een aangifte werd Pinas en de krant bemoeilijkt, want hij

zou het ‘zelf gezocht hebben’. Een ware neergang mag het heten als

de politie weigert haar taak uit te voeren en voor het gemak de

hamer van de rechter hanteert. Dit is een ernstige beperking van de

rechten van iemand die zich aangetast voelt zijn lichamelijke en

mentale integriteit als mens.

Het is geen geheim dat Brunswijk niet tegen kritiek kan en Pinas

is een kritische journalist die juist wel de vragen durft te

stellen waarvan iedereen de antwoorden wil weten. Brunswijk heeft

hem al vaker beschuldigd ervan ‘lawlaw sani’ te vragen. Dat juist

deze journalist afgetuigd is terwijl de vicepresident de andere

kant uitkeek veroordeelt de krant als opzet en het is een actie die

veroordeeld moet worden door alle maatschappelijke groepen in de

samenleving, door de internationale gemeenschap en zeker door de

regering. De Vereniging van Journalisten in Suriname, (SVJ) praat

terecht van een dieptepunt binnen de beleving van de

persvrijheid.

Suriname deed onlangs een stap vooruit op de persvrijheidsindex

omdat er een gevarieerd medialandschap is en ook omdat er geen

aanvallen op journalisten zijn. Maar ook toen werd de aantekening

gemaakt dat het optreden van de vicepresident richting deze zelfde

journalist wel een ‘punt van zorg’ is. Het is dus verwachtbaar dat

Suriname bij de komende meting van de persvrijheid wel achteruit

zal gaan en dat door een vicepresident die blunder na blunder maakt

en door machtswellustige in de het zadel gehouden wordt.

Dit is een land waar ministers de groene tafel opzoeken omdat

zij zich in het diepst van hun ziel aangetast voelen vanwege de

beschuldiging ‘narcist’, en ook de president de politie vaker heeft

ingezet om ‘lasteraars’ aan te houden. Daarom kan niet

voorbijgegaan worden aan een brute barbaarse mishandeling en

afhandig maken van de telefoon van een journalist, die zijn badge

zichtbaar omhangen had, nota bena voor het huis van de

democratie.

Hier moet met al onze ten dienste staande middelen krachtig

tegen geprotesteerd worden. Het wachten is op al de organisaties

die zich opwerpen als bewaker van mensenrechten en de

parlementariers die vaker met de mond belijden dat de periode

waarin er geen persvrijheid was, nooit meer terug moet komen. De

pers rekent op u!









