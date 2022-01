COMMENTAAR: Voorzichtig met grondconversie

26/01/2022 12:00

OMZETTEN VAN GRONDHUURPERCELEN in eigendom staat weer op de agenda van De Nationale Assemblee, maar enkele parlementari?rs vinden dat er nog meer overleg nodig is voordat de wet verder wordt behandeld. Over het algemeen is al fors gespeculeerd met grote lappen domeingrond die in grondhuur zijn uitgegeven, maar waarvan veel niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is toegewezen. Een groot deel wordt verkaveld en personen verrijken daarmee zichzelf.

Daarnaast wordt weleens beweerd dat sommige eenvoudige burgers die in aanmerking zijn gekomen voor grond, door nood gedreven niet in de omstandigheid verkeerden of verkeren om die in cultuur te brengen, bijvoorbeeld door een huis te bouwen. Zij hebben die grond goedkoop daarom doorverkocht aan kapitaalkrachtigen.

De laatste jaren is veel grond uitgegeven. Het gaat niet alleen om grote concessies, waar binnenlandbewoners bezorgd over zijn, maar ook huurpercelen voor bebouwing en bewoning hebben onder druk gestaan. Grootste zorg is dat kapitaalkrachtigen en personen dichtbij de beleidsbepalers, invloed uitoefenen om percelen in grondhuur te krijgen. Er zijn voldoende voorbeelden van landbouwpercelen die zijn verkaveld en waarmee de verkoper veel geld heeft verdiend.

De regering heeft de bevoegdheid om grond die niet overeenkomstig de toewijzingsbeschikking in cultuur wordt gebracht in te trekken. Hetzelfde moet gelden voor verwaarloosde huurpercelen van personen die jarenlang in het buitenland wonen. Van overheidswege is regelmatig bekendgemaakt dat maatregelen zullen worden genomen, maar het is veelal bij een dreigement gebleven.

Sedert het instellen van een ministerie belast met grondzaken nu Grondbeleid en Bosbeheer is veel misgegaan bij het toewijzen van grond. Achteraf is gebleken dat oneigenlijke zaken zich hebben voorgedaan. Vaak is gebleken dat het ministerie in zijn ijver van ongebreidelde uitgifte van grond eenzelfde perceel aan meerdere personen heeft toegewezen. Er zijn al ettelijke rechtszaken hierover geweest, aanhangig gemaakt door gedupeerde personen.

Beleidsmakers moeten een goede inventarisatie maken om van daaruit weloverwogen te beslissen welke huurpercelen mogen worden omgezet in eigendom. Want welke percelen behoren rechtens bij wie? Het spreekt vanzelf dat grootgrondbezitters er alle belang bij hebben om iets dat zij bijna gratis hebben gekregen zo snel mogelijk te gelde te maken door verkaveling. Het ministerie van Ruimtelijke ordening en Milieu moet worden gevraagd een goed advies uit te brengen waarin de mogelijkheid is uitgesloten grootgrondbezitters nog meer te verrijken.

Daarom moet worden voortgegaan met consultaties en moet ook worden gekeken naar de mogelijkheid de huurprijs van grond te verhogen waardoor de staat ook flink kan verdienen. Want hoe realistisch is het om op grote schaal grondhuur om te zetten in eigendom, terwijl de overheid nauwelijks grond heeft om de honger naar een perceel te stillen of om beoogde volkswoningbouwprojecten uit te voeren.

