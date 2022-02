COMMENTAAR: Vakbondsacties Openbare Werken

05/02/2022 12:00

HET GAAT DE verkeerde kant op in de impasse tussen het Ministere van Openbare Werken en een deel van de bonden bij dat ministerie. Het was vrijdag de tweede keer dat tijdens een vakbondsactie er een opstootje ontstond tussen de actievoerenden en de politie. Dit kan nimmer de bedoeling zijn.

Arbeiders hebben het recht zich te verenigen en op te komen voor hun rechten. Dat is in allerlei internationale arbeidsverdragen vastgelegd en ook in onze eigen wetten staat dat recht verankerd. Wanneer de rechten van arbeiders worden geschonden en zij zich niet gehoord voelen dan wordt vaak eerst de weg van dialoog bewandeld om tot een oplossing te komen.

Het is een verantwoording van zowel werknemers als werkgevers om zich maximaal in te zetten om de arbeidsrust te garanderen en de communicatielijnen open te houden. Echter, minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken stelt zich in deze zaak juist op als een werkgever die zaken op de spits drijft. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat arbeiders die een legitieme vakbondsactie ondersteunen worden aangezet zich te verweren.

Het kan ook niet dat de minister gespierde taal bezigt en meent dat hij de vakbeweging niet nodig heeft. Het kan ook niet dat hij arbeiders die de legitieme weg bewandelen die de Personeelswet voorschrijft om verlof te krijgen, verplicht worden om ook nog aan te geven waarom ze dat verlof nemen. Dat is een inbreuk op hun privacy en opent de deur voor willekeur als op basis daarvan bepaald wordt of de werknemer het verlof krijgt of niet. Anders is het in het geval van spoedverlof en als de dienst het verlof op dat moment niet toelaat. Maar ook dan is het ideaal als partijen overleggen en komen tot een oplossing die voor alle partijen werkbaar is.

De minister heeft in het verleden ook de uitspraak gedaan dat de bond tijdens de vorige minister onder dezelfde omstandigheden moest werken en nu op stel en sprong verbetering eist. Als dat het geval is, heeft de minister niet helemaal ongelijk, maar dat ontslaat hem in deze als werkgever niet ervan om te proberen wel te blijven praten en wel zijn best te doen zaken te realiseren.

In de redactionele stukken van deze krant is vaker de vraag opgeworpen of politiek en vakbond wel samen kunnen gaan. De meeste vakbondsleiders die deze vraag voorgelegd krijgen vinden van wel. ‘Omdat de belangen van arbeiders vaak via de politiek sneller en beter behartigd kunnen worden’, is de algemene mening.

De huidige Surinaamse realiteit laat een ander resultaat zien. Door enge politieke belangen is de vakbeweging verworden tot een papieren tijger. Doordat solidariteit ontbreekt gaan vakbondsacties soms zo lang door dat het effect compleet wegvaagt en de realisatie van wensenpakketten uitblijft en de arbeidsproductiviteit ook daaronder lijdt. Het is zaak dat vakbond en minister elkaar proberen te vinden in deze. De arbeidsrust moet wederkeren.

