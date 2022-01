COMMENTAAR: Track record Bolsonaro

22/01/2022 12:00

ER IS VOLGENS minister Albert Ramdin grote behoefte aan meer regionale integratie. Samenwerkingsverbanden die effici?nt, effectief en werkelijk actief zijn in onze regio, waarin Brazili? als grootste land van Zuid-Amerika ook zit, zijn schaars. Een hechtere samenwerking tussen de ‘nieuwe oliegiganten’ Guyana en Suriname met wereldmacht Brazili? en Europa-afgezant Frans-Guyana kan een ontwikkelingsimpuls brengen die Suriname nodig heeft om het post-IMF-tijdperk door te komen.

En we hebben natuurlijk haast, want in 2025 of eerder moet de eerste olie aan de oppervlakte komen. En precies rond die tijd staan verkiezingen gepland, of die komen eerder. Mooie timing. De brug over de Corantijnrivier, en ook die over de Marowijnerivier, moet een grote stimulans betekenen voor de transportsector. Daarnaast worden al jaren plannen gemaakt om het Tapajai-project, waarbij er gezegd wordt dat bij een energie-overschot Suriname kan zorgen voor het voorzien van Brazili?, van stal te halen. Een regeringstop tussen Suriname, Brazili? en Guyana bleek ideaal om projecten op elkaar af te stemmen en goede afspraken te maken.

Technische teams hadden dus al aan de slag moeten gaan om concreet te bespreken met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en Guyanese president Irfaan Ali hoe wij de samenwerking precies inhoud willen geven en waar het voordeel voor ons land eindigt en waar het voordeel voor Brazili? en Guyana begint. Wat precies wij als land willen en wat onze voorwaarden zijn. Of die beraadslagingen hebben plaatsgevonden en of ze iets hebben opgeleverd voor Suriname, weten we niet. De pers mocht immers geen vragen stellen tijdens deze high level meeting. Een gemiste kans.

Aangezien de informatie over wat er mogelijk zal komen vanuit de regering vaag en oppervlakkig is en we zelf als krant niets mochten vragen, moeten we terugvallen op de trackrecord van onze eregasten Bolsonaro en Ali. In dit geval voornamelijk Bolsonaro omdat Ali al eerder naar Suriname is geweest. Bolsonaro wordt gezien als een zeer omstreden president die niet veel op heeft met mensenrechten. Vooral zwarte en inheemse Brazilianen moeten het ontgelden. Ook de vernietiging van het Amazoneregenwoud heeft een vaart genomen sinds Bolsonara zijn verkiezing tot president.

Zal een president die de mensenrechten in zijn land zo met de voeten treedt respect hebben voor onze (milieu)regels en onze kijk op mensenrechten? Of maakt het ons niet uit, zolang we er maar economisch voordeel uithalen. Het is dezezelfde groep regeerders die tijdens hun tijd in de oppositie veel commentaar had op de banden van de vorige regering met landen als China, Cuba en Rusland, waar de mensenrechtensituatie vaak ter discussie staat. Of maakt dat nu niet uit omdat Chandrikapersad Santokhi de presidentiele stoel heeft overgenomen van Bouterse? Ook die vraag kon de krant niet stellen.

