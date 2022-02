COMMENTAAR: Sport en politiek

28/02/2022 12:00





HET THEMA SPORT en politiek is sinds enkele dagen weer actueel. Een van de protestmaatregelen tegen Rusland die een oorlog begon tegen Ukraine is dat alle wedstrijden op nationaal of clubniveau die op programma staan om te worden gespeeld in een van de twee landen naar een andere locatie worden verplaatst. Zo zal de Champions League-finale eind mei niet meer worden gespeeld in het Russische Sint Petersburg, maar in Parijs, Frankrijk.

De Formule 1 heeft na overleg met de FIA en de teams besloten de

Grand Prix van Rusland van de kalender te halen. Polen wil komende

maand de WK-kwalificatiewedstrijd niet in en tegen Rusland spelen.

Rusland heeft tegen deze maatregelen geprotesteerd en beroept zich

op het principe dat sport buiten de politiek moet worden

gehouden.

Als er nog personen twijfelen aan de impact van de sport in een

samenleving is de invasie van Rusland en het afwijzen om met dat

land op het sportveld te staan het zoveelste bewijs van de kracht

die wordt toegekend aan de sport. Had de wereldberoemde bokser

Muhammad Ali volgens velen dan geen gelijk toen hij weigerde om als

sportman (soldaat) naar de ‘zinloze oorlog’ in Vietnam te gaan,

waar onschuldigen werden afgeslacht?

Sporters in de vroegere Sovjet Unie – en na het uiteenvallen

daarvan – in Rusland, hebben bijzondere sportprestaties naar voren

geschoven als succes van de politieke ideologie, het communisme. De

Russische federatie is in dat systeem opgegroeid en sport en

politiek zijn daar duidelijk met elkaar vermengd samengaan. Tijdens

de Olympische Winterspelen van Sochi in 2014 werden urinebuisjes

door gaten in de muur doorgegeven en Rusland had daarbij een manier

gevonden om de zegel te openen zonder dat de controleurs dat zagen,

en dat alles met de hulp van de overheid en geheime agenten. Die

techniek werd steeds verder verfijnd. Het ging daarbij niet om

individuele gevallen, maar om een georganiseerde

infrastructuur.

De Russische staatsenergiemaatschappij Gazprom is een

belangrijke sponsor van de Europese Voetbalbond (Uefa), Nations

League, de Europese Supercup, de Youth League, de Futsal Champions

League en van diverse clubs in Europa. Clubs en bestuurders die

sponsorgeld aannemen, zitten nu met het Russische oliebedrijf in de

maag. Het Europees parlement riep de Uefa vorige week op om de

banden met Gazprom te verbreken, terwijl het bedrijf bijdraagt aan

zo’n veertig miljoen euro per jaar.

In Suriname zijn de meningen verdeeld over het samengaan van

sport en politiek. De sport wordt door opeenvolgende regeringen

gedoogd, maar wordt onvoldoende ingezet als instrument om normen en

waarden te bevorderen. Soms bestaat zelfs de indruk dat het belang

van sport voor de volksgezondheid niet of onvoldoende wordt erkend

door beleidsmakers. In het commentaar is vaak gepleit voor

financiele ondersteuning van de staat aan sportorganisaties of

individuele sporters. Dat doen zal beslist niet betekenen dat de

sport wordt verweven met de politiek. Sport kan wel het aanzien van

een land vergroten en met die gedachte in het achterhoofd zou geld

investeren in de sport geen overbodige luxe zijn.







