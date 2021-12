COMMENTAAR: Smeken om verandering

29/12/2021 12:00

BISSCHOP KAREL CHOENNIE heeft klare wijn geschonken in de kathedrale basiliek over de kloof tussen arm en rijk en de wereldwijde klimaatverandering. Om zijn boodschap kracht bij te zetten heeft hij president Chandrikapersad Santhoki aan het einde van de pontificale hoogmis op eerste kerstdag een schilderij daarover aangeboden vervaardigd door Michael Wong Loi Sing.

Beleidsmakers zijn geblinddoekt met hun hoofd in het zand om als een struisvogel niet te willen zien hoe TBN vrijwel dagelijks beelden uitzendt over de armoede landelijk. Mensen vertellen bizarre verhalen over hun schrijnende leef- en woonomstandigheden. Het gaat om dezelfde buurten waar huis-aan-huiscampagne voor de verkiezing is gevoerd en is beloofd dat onder de huidige machthebbers een rooskleurige toekomst tegemoet kan worden gezien.

Na langer dan anderhalf jaar lijken de mensen die hoop hadden te zullen sterven in de verwachting. De behoeftigen vinden geen schouder om op uit te huilen. Waargenomen is hoe dankbaar mensen zijn die pakketten krijgen van een vrouwspersoon uit New York, mensen die jarig zijn geworden en een gesloten enveloppe doneren. Meer dan eens wordt de interviewer gesmeekt te praten met de beleidsmakers om iets te doen aan de verarming.

Bisschop Choennie heeft in de roos geschoten en de spijker op de kop geslagen door te wijzen op de kloof tussen rijk en arm en zijn verzoek dat het staatshoofd elk jaar nagaat of hij die kloof heeft gedicht en de armen hoop heeft gegeven. Het is de geestelijk leider niet ontgaan dat er een euforiestemming rondom Dubai heerst en hij roept op om met beide benen op de grond te blijven staan. Het willen zijn als Dubai is niet nieuw. Andr? Misiekaba is als parlementslid van de NDP weggehoond toen hij voorspelde dat Suriname het Dubai van de regio zou worden.

De kerstboodschap van president Santokhi was teleurstellend en overdreven. Bijbelteksten zijn gebruikt, kennelijk om indruk te maken op christenen. De dingen die hij zei waren te mooi om waar te zijn, vandaar dat men eerst wil zien en dan geloven over de gouden bergen die weer zijn beloofd voor 2022.

Wat hij niet heeft beloofd is erop toe te zullen zien dat de mensenrechten in z’n algemeenheid, met name het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid, zullen worden nageleefd. Met de gebeurtenissen rond de dWT-journalist Jason Pinas, is de Surinaamse pers gemuilkorfd. Door de openlijke demonstratie tijdens het onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie, die neigt naar straffeloosheid, is een precedent geschapen die de waarborgen en grondrechten ernstig in het geding brengt en verlamming bij de uitoefening van de journalistieke arbeid.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina