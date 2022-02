COMMENTAAR: Rechten voor alle mensen

08/02/2022 12:00

DE STAAT HEEFT in hoger beroep verloren en het staat de transgenderpersoon Yvanna Hilton nu vrij haar naam en geslacht te veranderen in haar offici?le documenten. De uitspraak brengt ons terug naar de woelige periode in 2016. Toen kwam deze zaak voor het eerst in de publiciteit en bishop Steve Meye, toenmalige voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS), hield een bezwaarloop om het standpunt van zijn organisatie kenbaar te maken.

Onderzoek in Suriname van de student Somaroe Reshma toont aan dat het fenomeen transgender niet nieuw is voor de wereld. In het jaar 218 tot 222 regeerde de beroemde Romeinse keizer Helagabus. Hij droeg in het openbaar vrouwenkleding en vroeg zijn artsen om genitale operatie. In de 18e eeuw was Chevalier d’Eon een bekend persoon die met het Hof samen werkte. Hij leefde als vrouw en vroeg de Franse overheid om erkenning als vrouw. Transgenderpersonen zijn dus niet de nieuwste mode, maar intussen hebben internationale mensenrechtenorganisaties erkend dat deze groep recht heeft op privacy en gelijke behandeling. Dientengevolge mogen naam en geslacht in offici?le documenten veranderd worden.

Er is nu natuurlijk juristprudentie, want de transgenderpersoon Yvanna is de eerste die deze stap heeft gezet in Suriname, maar er zijn vele die de wens wel hebben en nu misschien de durf zullen hebben dat werkelijk te doen. Niet alleen transgender personen ondervinden beperkingen in hun doen en laten, ook partners die behoren tot hetzelfde geslacht ondervinden beperkingen. Aan de ene kant stelt de wet ze niet in staat te huwen en er is ook geen duurzaam partnerschap mogelijk, maar aan de andere kant wordt heel vaak naar ze gewezen als mensen die de grenzen van het moreel toelaatbare opzoeken.

Intussen heeft de organisatie voor gay professionals Parea de declaratie van Paramaribo ge?ntroduceerd waarbij bedrijven en organisaties toezeggen hun cao genderneutraal te maken. Dus partners die meeprofiteren van de voorzieningen van zo’n bedrijf kunnen van hetzelfde geslacht zijn. De oud-minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos was ook in gesprek met het LGBT-platvorm om te praten over mensenrechten. Na haar vertrek is niets meer daarover bekend geworden.

Het is van belang dat in DNA deze discussie gevoerd wordt en beleid wordt gemaakt op basis van het feit dat Suriname een democratisch land is en niet een land waarbij een bepaalde geloofsovertuiging de leidraad is bij het nemen van besluiten, maar wet en recht. En voor de wet – en dat is dus bewezen in het geval van Yvanna – zijn alle mensen gelijk en hebben zij recht op een gelijke behandeling. Daartegen ageren vanwege hun toevallige seksuele voorkeur of genderidentiteit zal daarin geen verandering brengen. De VVEPS doet er beter aan de verbinding te vinden op basis van gedeelde normen en waarden met transgenderpersonen op tal van vlakken, zoals naastenliefde, wederzijds repect en verdraagzaamheid. Uiteindelijk zijn we een ‘samenleving’.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina