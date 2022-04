COMMENTAAR: Propaganda zelf financieren

15/04/2022 12:00





VICEPRESIDENT RONNIE BRUNSWIJK heeft zich de afgelopen dagen in de media en op zijn Facebookpagina erover beklaagd dat minister Armand Achaibersing van Financien en Planning niet of niet tijdig gelden vrijmaakt voor de uitvoering van beleidsactiviteiten en projecten die door de regering zijn goedgekeurd. Hij zou daarom geen voorstander zijn dat ministers worden vervangen, omdat ze benedenmaats zouden hebben gepresteerd.

Tijdens een persconferentie woensdag heeft Achaibersing

gedocumenteerd aangegeven dat de betalingsperikelen die Brunswijk

heeft benoemd niet zo ernstig zijn als de vicepresident heeft

beweerd. Van de verschillende ministeries zijn tussen de 70 en 90

procent van de gevraagde autorisatie gerealiseerd. Hoewel sommige

betalingen kennelijk hebben plaatsgevonden nadat de vicepresident

de pers had opgezocht.

Achaibersing en collega Albert Ramdin hebben aangegeven dat

vanwege het prudent financieel beheer dat wordt nagestreefd door de

regering zaken administratief helemaal in orde moeten zijn voordat

tot betaling wordt overgegaan. Ze moeten ook volgens de

comptabiliteitsregels zijn gegaan. Zonder het kind echt bij de naam

te noemen heeft vooral Ramdin aangegeven dat alleen activiteiten of

projecten van de staat zullen worden betaald. Acties of

activiteiten die vanuit een partijpolitiek initiatief zijn

ondernomen of uitgevoerd zullen door betrokkenen zelf moeten

betaald moeten worden.

De regering voert goed bestuur hoog in het banier zei Ramdin,

ook op het stuk van het financieel beleid. Zo wil de regering

voorkomen dat er nationaal en internationaal weer imagoschade voor

Suriname optreedt. De bewindsman stelde dat is gebleken dat

bepaalde activiteiten, waarvoor er betaling wordt gevraagd, niet

van de staat zijn maar “politiek”. “We merken dat in het

staatsbestuur er uitgaven worden gepleegd die waarschijnlijk niet

verantwoord zijn onder staatsactiviteiten. En die rekeningen gaan

niet kunnen worden betaald. Daardoor ga je een situatie krijgen dat

bepaalde bedrijven geen diensten zullen verrichten voor bepaalde

activiteiten.”

Hij doelde op een vliegmaatschappij die naar verluidt geen

diensten meer wil verlenen aan de staat omdat voor geleverde

diensten (kennelijk aan Abop) nog moet worden betaald. “Daarvoor

gaat het ministerie van Financien nooit een verantwoording kunnen

plegen, dat het gaat om activiteiten voor land en volk. Als het

politieke activiteiten zijn, moet die politiek worden

gedragen.”

De bewindsman heeft op dit stuk helemaal gelijk. Indien

coalitiepartijen op eigen houtje zaken hebben ondernomen, dienen

die zelf voor de kosten in te staan. De tijd waarin

regeringspartijen ten laste van de staatskas partijpropaganda of

populistische activiteiten ontplooien, moet tot het verleden

behoren. Te hopen is dat ook wanneer de VHP propagandistische

activiteiten organiseert zij dit zelf betaalt en met haar vingers

afblijft van de karige middelen van de belastingbetaler.







