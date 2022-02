COMMENTAAR: Preventie serieus genomen?

14/02/2022 12:00





REGERINGEN KOMEN EN gaan, maar geen enkele regering kan betrapt worden op het nalaten plaats in te ruimen voor sportontwikkeling en natievorming in regeringsverklaringen, ontwikkelingsplannen en beleidsdocumenten. De volzinnen over de belangrijkheid van sport, vrijetijdsbesteding, beweging en gemeenschapsontwikkeling lopen over van de beleidsvoornemens. Maar neemt u eens de moeite om de ontwikkelingsplannen erop na te slaan: teleurstellend, de uitvoeringsgraad is niet om over naar huis te schrijven.

Sinds jaar en dag wordt bewegingsonderwijs gegeven op de

scholen, ondanks de gebrekkige faciliteiten. Bewegingsonderwijs is

bij wet verplicht gesteld maar de indruk bestaat dat opeenvolgende

regeringen er geen werk van hebben gemaakt deze basisbehoefte van

kinderen te bevredigen. Een aantal gedreven leerkrachten, die in

Nederland en Suriname hebben gestudeerd, hebben initiatieven

genomen om het bewegingsonderwijs flink aan te pakken, met succes.

Uit de scholencompetities kwamen talenten naar voren die hun weg

vonden naar bestaande sportclubs. Elke patient die op consult gaat

bij een huisdokter krijgt te horen hoe belangrijk goede voeding en

dagelijks bewegen wel is.

Gezondheidsautoriteiten dragen kennis van toename van het aantal

kinderen dat aan overgewicht lijdt en de consequenties die daaruit

voortvloeien. Volgens recente cijfers neemt het aantal kinderen met

overgewicht toe, en blijft het vraagstuk zorgwekkend. De vraag is

hoe serieus de preventie voornemens genomen moeten worden.

Verontrustend is de afwezigheid van bewegingsonderwijs in de

vernieuwingsplannen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen

en Cultuur. Indicaties zijn niet gegeven of en wanneer prioriteit

wordt gegeven aan bewegingsonderwijs en in welk stadium de plannen

verkeren. Wanneer het motto van de regering issport for all, dan

veronderstelt de benadering dat een brede basis is gelegd voor de

totale samenleving. Maar als het dode letters zijn, is het de

zoveelste belofte die niet wordt nagekomen, terwijl in de strijd

tegen Covid-19 en het overleven daarvan door het opbouwen van de

weerstand een kleine kans oplevert.

Het goede nieuws is de oproep aan de minister van Onderwijs om

alle LO-leerkrachten in een crisisteam op te nemen, gepensioneerd

of actief, om zoveel mogelijk leerlingen in een achterstandspositie

te laten bewegen. En daarnaast een zodanige continuiteit inbouwen

door studenten op pedagogische instituten te mobiliseren om

leerlingen met een achterstand in beweging te brengen.

Daarom is het van belang dat alle krachten die zich bezighouden

met de bewegingscultuur, de bevolking massaal op straat brengen om

verantwoord te bewegen. Daarmee wordt per direct, invulling gegeven

aan de preventie en de noodzaak om onder de Surinaamse bevolking,

jong en oud, een gezonde levensstijl te bevorderen. Daarmee krijgt

de Surinamer alvast een steun in de rug om de weerstand op te

bouwen tegen de vijand die Covid-19 heet.







