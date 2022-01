COMMENTAAR: Persoonlijke bom Etnel

27/01/2022 12:00

ASSEMBLEELID PATRICIA ETNEL is uit de coalitie gestapt maar blijft wel in de NPS-fractie. Zij zal van daaruit “oorlog gaan voeren” met de grootste coalitiepartij VHP, zo maakte ze woensdag op haar Facebookpagina bekend. De NPS is naar aanleiding van haar stap woensdagavond bijeengekomen om zich over de positie van de groene partij te buigen.

Voorzitter Gregory Rusland zegt dat Etnel hem verslag heeft gedaan van bepaalde zaken waarbij VHP’ers met “bepaalde scenario’s bezig zijn”. Niet bekend is gemaakt wat die scenario’s inhouden en welke VHP’ers daarbij zouden zijn betrokken. Dit maakt het een hele schimmige kwestie.

Nog niet alle details zijn bekend, maar in grote lijnen komt het erop neer dat de 21-jarige zoon van Etnel maandag is opgepakt (en weer vrijgelaten) door de politie wegens diefstal van een stier. Volgens de parlementari?r gaat het om een vooropgezette zaak waar de VHP achter zit. Die partij zou haar willen schaden omdat ze zo kritisch is. Vooropgesteld dat in de Surinaamse politiek alles mogelijk is, is er nog geen enkel bewijs voor haar beweringen die uiteraard door de VHP worden ontkend.

Mochten de beweringen van Etnel kloppen, dan is dat een kwalijke zaak. En dan zullen de bewuste VHP’ers zich moeten weren. Maar dat is nog geen reden voor Etnel om de coalitie te verlaten en oorlog tegen de partij te gaan voeren. Want het gaat om een puur persoonlijke kwestie. Het zou haar hebben gesierd als ze de kwestie eerst intern had aangekaart in plaats van het gelijk op sociale media rond te bazuinen en veel ruimte te laten voor wilde speculaties.

Het afgelopen jaar zou Etnel meer dan eens reden hebben gehad om uit de coalitie te stappen uit onvrede met het gevoerde beleid, waarover ze zich meer dan eens in De Nationale Assemblee kritisch heeft uitgelaten. Dat deed ze, vaak tot verbazing van de toehoorders, uiteindelijk niet omdat ze met de NPS-fractie meestemde. Maar nu ze zich persoonlijk voelt aangevallen, gooit ze direct de handdoek in de ring. Dat roept zeer zeker onbegrip op bij iedereen die teleurgesteld is in deze regering en zijn of haar stem niet gehoord vindt.

Het hoofdbestuur van de NPS zit duidelijk met de kwestie in de maag en kwam er woensdagavond tijdens een ‘spoedberaad’ ook niet echt uit. Het zegt wel dat het “volledig begrip voor het standpunt van Etnel” heeft. Ofwel: Rusland wil de lieve vrede bewaren zoals hij altijd doet. Het zal van de vaardigheden van president Chandrikapersad Santokhi afhangen of hij de rust zal weten terug te brengen. Maar de bom die Etnel onder de coalitie heeft gelegd, zal hoe dan ook de verhoudingen nog meer op scherp zetten.

