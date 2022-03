COMMENTAAR: Overstroming en toerisme

22/03/2022 12:00





DE CORONAPANDEMIE HEEFT veel kapotgeslagen in Suriname. Een van de onderzoekingen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) toonde aan dat het toerisme, met een terugval van meer dan 80 procent, behoorde tot een van de sectoren die het hardst is getroffen. Daarom werd ook op verschillende momenten bijna gesmeekt om het luchtruim weer open te stellen. Doordat de oorden er al stonden, waren alleen de gasten nodig om de sector weer tot bloei te brengen. Dit, in tegenstelling tot veel andere sectoren waar veel investeringen nodig waren voor herstel.

Nu heeft de wateroverlast in het binnenland ervoor gezorgd dat

veel toeristenoorden schade hebben ondervonden. Niet alleen de

huizen en aggregaten behoeven dringende reparatie of vervanging, de

gasten vertrokken spoorslag met als verhaal aan het thuisfront dat

het water hen bijna wegspoelde. Geen mooie reclame voor een sector

die veiligheid van de toerist als hoogste prioriteit aanhoudt en

die al grote klappen heeft moeten incasseren als gevolg van

Covid-19.

Waar de overstroming in vroegere jaren een fenomeen leek dat

hoogst uitzonderlijk was, blijkt dat dit steeds vaker gebeurt. Dit

lijkt het gevolg te zijn van klimaatverandering waarbij er zich

bepaalde weersomstandigheden voordoen. Het is voor nu niet

duidelijk wat het verder verloop zal zijn, maar het belangrijkste

is dat ondernemers hun investeringen beschermen en proberen om hun

oorden zodanig in te richten dat het watergeweld hen minder of

minimaal treft. Helaas, alles loopt in Suriname super traag.

Deze situatie vereist dat er snel en preventief plannen worden

opgesteld. Oorden in de verschillende gebieden moeten met de

rampenbestrijdingsorganisaties nagaan hoe het beste te handelen in

zo een geval. Daarnaast moet met klimaat- en bouwdeskundigen worden

gekeken hoe de resorts zodanig te bouwen dat het serviceniveau naar

de gasten toe beter wordt, terwijl ze ook ervan zijn verzekerd dat

ze veilig zijn voor het geval zich weer zo’n calamiteit

voordoet.

Nu is het vooral de vraag waar deze ondernemers, die door

Covid-19 al grote verliezen hebben geleden, het geld vandaan moeten

halen om verder te gaan. Hopelijk ziet de regering het groter

plaatje in en springt ze op de een of andere manier in. Er is

namelijk maar weinig duurzame werkgelegenheid in deze gebieden. Als

nu al enkele van deze ondernemers hun oord sluiten en bijvoorbeeld

aan houtkap of goudwinning gaan doen, is het land verder van huis.

Dit gegeven alleen zou de overheid al zover moeten brengen om samen

met hen een oplossing te bedenken. Hopelijk komen partijen tot

creatieve regelingen in plaats van het ‘er is geen geld’-verhaal op

te hangen.







