COMMENTAAR: Oorlog in Ukraine

24/02/2022 12:00





VRIJWEL DE HELE wereld is momenteel in de ban van de crisis rond de Ukraine en de brutaliteit van de Russen, die dat land in de nacht van woensdag op donderdag zijn binnengevallen. Aan de ene kant staat het ‘Westen’, aangevoerd door de Verenigde Staten en de Europese Unie, aan de andere kant het nog altijd machtige Rusland van Vladimir Putin. In de laatste maanden was de spanning al flink opgelopen en naar een kookpunt gestegen, waarbij beide partijen elkaar van alles toebeten.

Of de spierballentaal en dreigementen van Europa en Amerika nou

echt een bijdrage hebbent geleverd aan de poging de spanning te

verminderen, kan oprecht worden afgevraagd. Datzelfde geldt voor de

slappe houding die het Westen heeft aangenomen sinds 2014 na de

hondsbrutale bezetting door de Russen van de Krim, een ander deel

van Ukraine.

De hele crisis lijkt een ver-van-mijn-bedshow voor Suriname,

toch mag het land daar niet achteloos aan voorbijgaan. Want de

gevolgen kunnen ook de wereldeconomie raken en zijn al enigszins

voelbaar doordat door al die spanningen de olieprijzen op de

wereldmarkt aan het stijgen zijn. En dat gaan Surinamers over een

tijdje aan de pomp voelen. Daarvoor waarschuwde ook minister Albert

Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en

Internationale Samenwerking (Bibis).

Het geruzie in Ukraine heeft de afgelopen tijd

weer eens aangetoond hoe weinig sommige Surinaamse politici

eigenlijk van geopolitiek snappen. VHP-parlementarier en

ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, zei vorige

week dat hij zich zorgen maakte over het welzijn van de Surinaamse

studenten die in Rusland verblijven en vroeg zich af of de regering

de situatie wel nauwlettend in de gaten houdt, ook om familieleden

gerust te stellen.

Kennelijk heeft hij niet door dat de oorlog in de

Ukraine waarschijnlijk volledig aan ze voorbijgaat en

vooral de Ukrainers treft, die duizenden kilometers verderop

zitten. De kans dat andere landen ‘voor straf’ nu Rusland gaan

binnenvallen, is nihil. Zoals het Westen de Russen ook in de jaren

tachtig van de vorige eeuw hun gang hebben laten gaan in

Afghanistan, waarvan de gevolgen tot de dag van vandaag nog altijd

voelbaar zijn.

Welbeschouwd vormt het nieuwe hoofdstuk in dit laatste conflict

een groter gevaar voor Surinaamse studenten in Nederland dan voor

hun lotgenoten in Rusland. Het land ligt hemelsbreed zo’n

vijftienhonderd kilometer verwijderd van Nederland. Ramdin wilde

woensdag Surinames standpunt over het conflict nog niet prijsgeven,

maar hij zei later dat er waarschijnlijk in Caricom een stevige

reactie komt op de Russische agressie. Als klein en onbeduidend

land in de wereld kan Suriname eigenlijk niets anders doen. Verder

kan het alleen maar afwachten hoe het conflict zich verder zal

ontwikkelen.







