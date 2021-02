COMMENTAAR: Onvrede en kennismaking

HET IS EEN ongeschreven regel dat in welk verband dan ook een nieuwkomer zo snel mogelijk kennis maakt met de mensen met wie of werkarmen waarmee hij zal moeten samenwerken. Het kan zijn dat er wederzijds andere inzichten zijn. Maar introductie omzeilen of op de lange baan schuiven zal partijen nog verder uit elkaar drijven en dat zal zich te zijner tijd wreken. Zo een situatie zou kunnen ontstaan tussen het traditioneel gezag van het Boven-Surinamegebied, met aan het hoofd granman Albert Aboikoni en anderzijds de regering.