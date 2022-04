COMMENTAAR: Ontsluiting of ontwikkeling

16/04/2022 12:00





RUIM TWEEDUIZEND SAAMAKA hebben in een petitie aan Marinus Bee, de voorzitter van De Nationale Assemblee, aangegeven dat zij het niet eens zijn met het bouwen van een brug over de Boven-Surinamerivier. Het geheel is wat gecompliceerder wanneer blijkt dat delen van het traditioneel gezag dat wel willen. Ze stellen dat de mensen in het gebied klagen dat zij geisoleerd zijn, maar met de brug zou het isolement worden opgeheven.

Er zijn in Suriname niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)

bezig om in andere en dan vooral inheemse gemeenschappen

voorlichting te geven over de gevaren van het ontsluiten van

gebieden. Vooral als de plaatselijke gemeenschap geen of

onvoldoende tools heeft om zich tegen de gevolgen daarvan te

beschermen. Er hoeft alleen maar te worden gekeken naar de

problemen die de Trio-gemeenschap heeft ervaren na het openstoten

van de weg naar Amatopo. Van jagers die in het gebied kwamen tot

kleine vliegtuigen die plots een nieuwe airstrip hadden.

Veel van het binnenland blijft beschermd omdat het niet goed

bereikbaar is. Aan de andere kant heeft isolatie ook grote nadelen.

Vandaar dat het belangrijk is om de het verstrekken van informatie

aan de gemeenschappen op te voeren en samen te bepalen wat zij zien

als ontwikkeling voor het gebied. Het principe van Free Prior and

Informed Consent zouden de gemeenschappen onderling ook moeten

toepassen om tot een besluit te komen. Besluiten in een gemeenschap

waar collectief bezit wordt gepredikt, moeten ook collectief worden

genomen.

Onderdeel van het besluitvormingsproces zou ook moeten zijn een

milieueffectenstudie waarbij duidelijk wordt welk

langetermijneffect zo een brug kan hebben. Pas dan zou het

ministerie van Openbare Werken kunnen kijken of de geplande brug

technisch verantwoord is en meer. Het bouwen van een brug in het

gebied zou dus niet eventjes snel moeten worden geregeld.

Suriname zit bovendien al enkele jaren opgescheept met wegen in

het achterland die kapot worden gereden door zwaar beladen

houttrucks. De vraag kan worden gesteld hoe raadzaam het is om nog

zo een verbindingsweg te hebben? Dat lijkt geen goed idee. Vaak is

ook geen structuur van onderhoud afgesproken en wordt dat

overgelaten aan de ‘goodwill’ van het bedrijf dat in een bepaald

gebied opereert.

De overheid heeft er een handje van niet te bemoeien in

conflicten tussen plaatselijke gemeenschappen. Soms terecht, omdat

het traditioneel gezag een bepaalde autoriteit heeft. Echter, in

dit geval zou het correct zijn om wel te onderhandelen. Immers, het

is een overheidshandelen het geven van een concessie dat de

bewoners op dit punt heeft gebracht. Beter nog zou het zijn als de

overheid de op vertragingstactiek lijkende manier van handelen rond

de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken verlaat. Als

die wet er eenmaal is, zijn er duidelijke mechanismen waarop

plaatselijke gemeenschappen zich kunnen beroepen zonder dat dit

soort conflicten zich hoeven voor te doen.







