COMMENTAAR: Ongekleurde informatie, een recht

VICEPRESIDENT RONNIE BRUNSWIJK heeft recent in zijn functie als waarnemend president geweigerd journalisten te woord te staan. Hij zei na te zullen denken wanneer hij weer met de pers zal praten. Niet lang daarna verscheen op de Facebookpagina van het directoraat Volkscommunicatie dat de waarnemend president het volk breed wil informeren en gebruikmaakt van beschikbare kanalen om de gemeenschap toch van informatie te voorzien.

Het is meer dan duidelijk dat de boycot die door journalisten

was ingesteld – en na twee maanden is opgeheven – tegen de

vicepresident hem dwarszit en dat hij kennelijk probeert op deze

manier zijn gram te halen. Het is jammer dat de staatsman voor deze

werkwijze kiest. Informatie geven is de plicht van de regering,

echter zich laten bevragen door journalisten geeft aan hoe goed een

regeringsleider tegen kritiek kan en ook hoe transparant

functionarissen zijn.

De vicepresident heeft toegelaten dat zijn lijfwachten een

journalist, die zijn werk deed op internationaal aanvaardbare en

erkende wijze, aftuigden. Hij heeft daarna in De Nationale

Assemblee, het huis van het volk, gelogen voor de journalist.

Immers, er zijn beelden die dat bewijzen. Daarom was de boycot

ingesteld. Het is jammer dat de vicepresident steeds laat zien dat

hij niet voor rede vatbaar is en dat zijn ego het wint van de

redelijkheid en billijkheid die van een staatsman mogen worden

verwacht.

De vicepresident communiceert volgens hem afdoende via

socialemediakanalen en staatsmedia. Dat is vaak

eenrichtingsverkeer. Een monoloog om de eigen zaak te bepleiten

zonder dat kritische vragen gesteld en kanttekeningen worden

geplaatst. Dat is waar de vicepresident niet tegen kan. Brunswijk

is niet gediend van kritiek en heeft er overduidelijk moeite mee

dat er moeilijke vragen worden gesteld. Die kunnen handig worden

omzeild op sociale media en via staatsmedia. Hij toont zich daarmee

geen vriend van de democratie.

Echter, wat nog zorgwekkender is, is dat volgelingen en zelfs

volksvertegenwoordigers zijn gedrag goedpraten en hem zelfs daarin

aanmoedigen en ondersteunen. Die mensen weten vaak dondersgoed dat

wat de vicepresident doet – en de president toelaat – de

internationale toets van democratie en goed bestuur niet doorstaan.

Doch, in eng eigen belang blijven ze een leider volgen en ontzeggen

ze zichzelf en de burger het recht op neutrale informatie.

Brunswijk moet beseffen dat het feit dat hij en grote delen van

zijn familie nu een baan hebben, komt omdat wij als volk belasting

betalen. Daarmee komt de verplichting mee om te bewerkstelligen dat

het volk informatie krijgt die niet voorzien is van een dikke laag

partijpropaganda.

Waar de regering ook rekening mee moet houden is dat Suriname

internationaal overal om ondersteuning vraagt. Er zijn maar weinig

organisaties die een land zullen ondersteunen waar de persvrijheid

niet wordt hooggehouden. Of denkt de vicepresident dat IMF en de

Wereldbank via zijn socialemediakanalen willen worden geinformeerd

over het wel en wee in Suriname?







