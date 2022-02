COMMENTAAR: Onenigheid veroorzaakt verwarring

16/02/2022 12:00





DE AFGELOPEN DAGEN is de samenleving overspoeld met verhalen over ruzie dan wel spanningen binnen de coalitie. Deze combinatie is niet per se de nadrukkelijke volkswil geweest, maar een bewuste samenstelling door politieke leiders die hun zinnen hadden gezet op het buitenspel zetten van de NDP. Ze hebben haast gemaakt met de formatie om te voorkomen dat deze partij als op een na grootste zou inbreken en voor een verrassing zou zorgen. Vooral toen op basis van het stembusresultaat werd gesuggereerd over een samenwerking tussen VHP en de NDP of een combinatie tussen Abop en NDP.

Op basis van de wet van de grootste heeft de VHP de leiding

genomen en gegrepen naar Abop, voldoende om regeermacht te vormen.

De samenwerking tussen VHP, Abop, NPS en Pertjajah Luhur heeft bij

een summiere analyse tot nu toe niet het resultaat opgeleverd dat

de kiezers voor ogen hadden, vooral omdat bij de proclamatie was

gesteld dat de coalitie is gebaseerd op wederzijds respect,

maatschappelijke betrokkenheid en een nationale opstelling. Het

doel was het leven van elke Surinamer zowel materieel, sociaal als

cultureel aanzienlijk te verbeteren en land en volk te leiden naar

vooruitgang, vrede, veiligheid, vaderlandsliefde, geluk en met

respect voor normen en waarden.

In een coalitie waar assembleelid Patricia Etnel (NPS) de VHP de

oorlog heeft verklaard en Edward Belfort (Abop) schopt tegen de

schenen van de president, kunnen vraagtekens worden geplaatst

achter de bedoeling van deze opstelling. Hun kritiek komt

ongeloofwaardig over als wordt afgegaan op hun stemgedrag.

Abop-hoofdbestuurslid Joel Martinus trekt openlijk van leer tegen

sommige handelingen van regeringsleden, zonder dat hij tot de orde

wordt geroepen. Dit staat haaks op bijvoorbeeld de maatregel tot

het ontheffen van ambtenaren, van wie wordt verondersteld dat zij

het beleid van de regering saboteren.

Van maatschappelijke betrokkenheid, genoemd in het akkoord, is

er geen sprake. Een goede maatschappelijke betrokkenheid begint bij

overleg vooraf met de bevolking over lastenverzwarende maatregelen

in plaats van het bij verrassing bekendmaken daarvan bovenop die al

een zware druk leggen op vooral degenen die van dag tot dag onder

de armoedegrens komen te staan. In het akkoord wordt veel waarde

gehecht aan de nationale opstelling door overleg met de

gemeenschap. Maar als inheemsen een petitie aanbieden om uitvoering

van het grondenrechtenvraagstuk prioriteit te geven boven

grondconversie, en hiervoor geen gehoor vinden, is die aanpak alles

behalve nationaal.

Het pleidooi voor de rechtsstaat gedachte komt ook niet tot z’n

recht als tot mishandeling van een journalist wordt overgegaan. Het

regeerakkoord heeft hiermee blijk gegeven op gespannen voet te

leven met de beginselen van behoorlijk bestuur. Samenvattend

drijven de vele ruzies in coalitiekringen de gemeenschap tot

wanhoop en verwarring vanwege de openlijke onenigheid en het niet

naleven van het regeerakkoord.







