COMMENTAAR: Onaanvaardbare schending persvrijheid

05/05/2022





DE SURINAAMSE VERENIGING van Journalisten (SVJ) is weer op de barricaden geklommen nadat dinsdag de journalist Mones Nazarali van Action Nieuws Suriname in Nickerie werd aangehouden. De belangenvereniging meent dat door zijn aanhouding de vrije meningsuiting en de persvrijheid opnieuw ernstig zijn aangetast.

Nazarali had openlijk zijn vermoedens uitgesproken over mogelijk

onrecht, willekeur en corruptie van politiefunctionarissen in het

rijstdistrict. In plaats van de beschuldigingen aantoonbaar te

weerleggen, grepen de functionarissen naar het meest laffe middel

door de boodschapper op te sluiten wegens belediging, smaad en

laster.

Zoals zo vaak zal ook Nazarali na een paar dagen weer op vrije

voeten komen, zonder dat er ooit een duidelijke aanklacht komt.

Maar de schrik zit er goed in, wat waarschijnlijk ook de bedoeling

is. Gehoopt wordt dat de journalist in kwestie in het vervolg een

toontje lager zal zingen.

Het is het zoveelste incident rondom de vrije meningsuiting van

de laatste maanden. Op basis van de zogenaamde muilkorfwetten, die

door de regering-Santokhi/Brunswijk onder het stof vandaan zijn

getrokken, zijn al heel wat burgers achter de tralies gezet, in de

meeste gevallen omdat ze op sociale media onaardige dingen over de

president hadden gezegd.

Het excuus van Chandrikapersad Santokhi dat hij niet zelf het

net afspeurt om te kijken wie wat heeft gezegd, maar dat zijn

veiligheidsdiensten dat doen en mensen in de boeien laat slaan,

snijdt geen hout. Uiteindelijk is hij wel verantwoordelijk voor wat

er gebeurt.

Maar niemand neemt binnen de regering verantwoordelijkheid voor

iets. Santokhi weigerde openlijk zijn afkeuring uit te spreken toen

vicepresident Ronnie Brunswijk in december vorig jaar door zijn

veiligheidsmensen de journalist Jason Pinas liet aftuigen en

naderhand in het parlement (het hoogste college van staat!)

openlijk loog over wat er was gebeurd.

Tel dat op bij alle aanhoudingen van mensen die hun mening

uitten en de beperkte bereidheid van de regering om openheid van

zaken over allerlei zaken te geven en het valt te begrijpen dat

Suriname deze week op op de World Press Freedom Index 2022 van de

negentiende plaats is afgegleden naar de 52ste plek. Dat is de

tweede daling in twee jaar tijd, dus tijdens het

tijdperk-Santokhi/Brunswijk. Daarmee zet ons land zich

internationaal in een negatief daglicht.

Het is verontrustend en zelfs onaanvaardbaar dat leden van de

zogeheten ‘vierde macht’, wiens taak het juist is om ook misstanden

van gezagsdragers aan de kaak te stellen, kennelijk bij het minste

of geringste kunnen worden opgepakt zonder dat er een duidelijke

aanklacht tegen ze is opgebouwd. En dat, als ze een pak slaag

krijgen, zelfs de president niet de ballen heeft om het voor de

journalist in kwestie op te nemen, maar daarentegen de dader de

hand boven het hoofd houdt.

De regering zou er goed aan doen opnieuw met vertegenwoordigers

van de media rond de tafel te gaan zitten, zoals ze in het recente

verleden al een paar keer heeft gedaan. Maar dan moet ze nu wel

serieus luisteren en niet alleen maar vriendelijk lachen en loze

beloftes doen. Want op deze manier gaan kritische journalisten

zelfcensuur plegen uit vrees dat ook zij iets zeggen of schrijven

wat niet in goede aarde valt. En zakken we de komende jaren nog

verder op de World Press Freedom Index.







