COMMENTAAR: NPS stemt zwijgend toe?

DE COALITIE IN Suriname bestaat uit vier politieke partijen: NPS, VHP, Abop en PL. Die vier partijen hebben het regeerakkoord in 2020 getekend na de verkiezingen en hebben daarmee de richting van de ontwikkeling van het land bepaald. Het was dan ook een bijzondere openbaring dat de voorzitter van de VHP, tevens de president, zich tijdens een live radioprogramma liet ontvallen dat de NPS bij gratie van de VHP in de regering zit en dus ook genoegen moet nemen met de posities die de VHP haar toestopt.

Een enorme degradering voor een partij die al 75 jaar bestaat.

Maar de stilte van voorzitter Gregory Rusland bevestigt de

ondergeschikte rol die de NPS nu inneemt. Immers, wie zwijgt stemt

toe. Het lijkt alsof de NPS niet uit haar fouten leert. De partij

kreeg tijdens de verkiezingen van 2005 acht zetels en Ronald

Venetiaan werd de president. Binnen die combinatie had Venetiaan

vele aanvaringen met Paul Somohardjo van de PL die het gecreeerde

ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer als zijn

persoonlijke grabbelton zag. Dat leidde tot een aanvaring in 2008,

waarbij volgens Venetiaan zijn spreekwoordelijke ’emmer’ vol was en

als er nog een drup bijkwam de minister, toen Michael Jong

Tjien Fa, het veld zou moeten ruimen.

De emmer van Venetiaan bleek, uit angst voor het vertrek van PL,

geen bodem te hebben en mede daardoor oogstte de partij in 2010

slecht vier zetels. NPS heeft nu drie zetels – een meer dan in 2015

– en klaagt al heel lang dat ze wordt gehoord noch gekend in de

huidige coalitie. De spanning is haast te snijden tussen de NPS en

de VHP – en in mindere mate de Abop – en toch kiest de huidige

voorzitter Gregory Rusland ervoor om met de staart tussen zijn

benen zijn ballen aan het zicht te onttrekken.

Steeds weer klaagt de NPS maar de stap om uit deze coalitie te

gaan, wordt niet gezet. De vraag is of Rusland niet beseft dat hij

kan klagen wat hij wil en de president kan schreeuwen wat hij wil,

het gebrekkig functioneren van deze regering zal de gehele coalitie

schaden. De NPS heeft ondanks haar matige zetelwinst haar zelf

gekozen etiket van ‘de integere partij” verloren. Van zo een

verlies valt niet terug te komen. Het valt te bezien of de partij

zaterdag bij de opo yari van de afdeling Paramaribo een

sterk signaal aan de VHP zal geven dat de dood van de partij er nog

niet in zit.

Trouwens, het siert Santhoki ook niet om de NPS zo te kijk te

zetten. De president spreekt te pas en te onpas over de

verbroederingspolitiek, maar wie de buitenwacht vertelt wat hij

onderling met zijn broeder heeft afgesproken speelt vals spel. De

Shanti-politiek die de VHP voorheen preekte, sterft met deze

handeling van het staatshoofd een gewisse dood.







