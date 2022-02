COMMENTAAR: Nood aan bestuurskundigen

19/02/2022 12:00





DE OVERHEID HEEFT behoefte aan kader dat niet alleen weet heeft van de dagelijkse basale administratieve handelingen, maar ook inzicht heeft in hoe beleidsprocessen te verbeteren. Afgestudeerden van de studierichting public administration (PA) zouden mede daarin kunnen voorzien. De studierichting heeft vorige week een ‘Bestuurskundeweek’ gehouden om de interactie tussen de overheid, het bedrijfsleven en de studierichting te vergroten.

Er wordt al jarenlang gezegd dat de Anton de Kom Universiteit

van Suriname (Adekus) dichter bij de samenleving moet staan. De

Adekus moet antwoord kunnen geven op en onderzoek kunnen doen naar

de complexe uitdagingen waarmee de samenleving te kampen heeft. De

verschillende inleidingen tijdens de Bestuurskundeweek hebben dat

ook benadrukt. Studenten zouden ook meer inzicht moeten hebben in

hoe het land er financieel en administratief bestuurlijk voor

staat.

Het is een mooi streven van de universiteit om zich meer te

profileren, maar het is van groot belang dat ook zij die het

openbaar bestuur uitmaken daarvoor open staan. De wetenschapper die

op basis van vooraf bepaalde criteria tot een beleidsvoorstel komt,

wordt niet altijd gewaardeerd. Dit omdat hoge beleidsmakers niet

zelden besluiten nemen die niets met ratio te maken hebben, maar

alles met politieke belangen. Daar ligt het hart van het probleem.

Veel afgestudeerden raken daardoor gedemotiveerd en zien daardoor

geen enkele voldoening in hun werk.

Toch moet de overheid haar uiterste best doen om zichzelf te

transformeren. In het Herstelplan 2020-2022 is immers vermeld dat

de overheid het personeelsbestand zal moeten saneren. Dat betekent

op orde stellen, maar ook bekijken hoe meer hoger kader aan te

trekken om antwoord te geven op de behoeftes die de overheid in die

nieuwe situatie zal hebben. Het is een kans om het

ambtenarenapparaat langzaam aan van een log apparaat te brengen

naar een met meer efficientie en slagvaardigheid.

Om kader aan te trekken moet ook bekeken worden hoe het

beloningssysteem van de overheid af te stemmen daarop. Veel hoger

kader kiest niet voor de overheid omdat de beloning zeer te wensen

overlaat. Het beloningssysteem Funtie Informatie Systeem Overheid

(Fiso) voldoet niet meer, omdat vele groepen uit het systeem zijn

gestapt en apart hun beloning hebben bepleit bij de overheid. De

ambtenarij die nog onderdeel is van het Fiso-systeem, loopt

daardoor hopeloos achter bij de rest. De lonen zijn dus absoluut

niet aantrekkelijk voor afgestudeerden, die het zeker in deze tijd

heel moeilijk hebben bij het bouwen aan een toekomst.

Ook de benoemingen van vrienden en familie werkt het aannemen

van deskundig kader tegen. Niet zelden ontberen familie en vrienden

de benodigde kennis en kunde om het werk naar behoren te doen. Het

steeds meer plaatsen van deze mensen op sleutelposten is

frustrerend voor hen die daar wel gekwalificeerd voor zijn.







