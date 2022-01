COMMENTAAR: Nieuw hoofdstuk Natio

24/01/2022 12:00

MET DE INTRODUCTIE van Stanley Menzo als bondscoach van de nationale voetbalselectie van Suriname (Natio) en Roberto G?deken als zijn assitent bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw hoofdstuk van de voetbalgeschiedenis in Suriname. De periode van de coach Dean Gorr?, die hieraan vooraf is gegaan, heeft zich gekenmerkt als ??n van vallen en opstaan en is uitgemond in een ernstige aanvaring tussen Gorr? en het bondsbestuur.

Er bestaat geen twijfel over dat het bondsbestuur aan het begin van de samenwerking met Gorr? bijna blanco volmacht heeft gegeven aan de oefenmeester om de selectie te leiden naar Qatar en de Gold Cup. De route naar Qatar is dramatisch ge?indigd, maar de stap naar de Gold Cup is gehaald. In de kwalificatie voor het WK-eindtoernooi in Qatar was vooral Canada een maatje te groot voor Suriname.

Ofschoon de ambitie voor het eindtoernooi in een kleine kring van Surinaamse deskundigen te hoog gegrepen leek, stond het onomstotelijk vast dat grote delen van de samenleving er anders over dachten. De hoop werd gevestigd op de spelers in diaspora met internationale ervaring die de kar niet alleen konden trekken, maar ook de Qatar-droom in vervulling zouden doen gaan.

Echter, Suriname overleefde de kwalificatieronde niet. Het SVB-beleid dat op twee sporen was gestoeld, namelijk Qatar halen en de Gold Cup, werd deels aan diggelen geslagen. Qatar viel buiten bereik maar als lapje voor het bloeden drong Suriname door tot de strijd om de Gold Cup. De SVB was hard in het eindoordeel, want Gorr? werd afgerekend op het niet halen van het WK-eindtoernooi. Het werd hem zwaar aangerekend dat het traject niet succesvol werd afgelegd, maar het bleek dat Suriname te hoog had gegrepen en dat tandje om hoger te schakelen ontbrak.

Tussen de meningen van Gorr? en bondsbestuursleden door werd de indruk met enige stelligheid gewekt dat Natio er zou staan in het toernooi. Toen kwam de onverwachte klap: Gorr? werd ontslagen omdat hij de gestelde doelen niet had gehaald. Ondanks vele protesten tegen het ontslag zette de SVB door en werd het contract met Gorr? abrupt verbroken. Menzo is nu aan het stuur en heeft opdrachten meegekregen die wel te realiseren zijn, zegt hij. Echter, het bondsbestuur en de totale samenleving zullen achter de nieuwe bondscoach moeten staan en de tools en aanmoediging moeten geven om te slagen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina