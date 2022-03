COMMENTAAR: Moderne technologie omarmen

12/03/2022 12:00





HET CULTUREEL CENTRUM Suriname (CCS) luidt de noodklok voor wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal. De organisatie die in de afgelopen 74 jaar vooral bekend is geworden om de bibliotheek die het exploiteert ziet ook dat er steeds minder belangstelling is voor het lezen van boeken. Zonder de subsidie die de organisatie al vanaf 2015 niet krijgt, zonder een publiek dat boeken leent en zonder alternatieve inkomsten vreest de organisatie het ergste.

Het valt niet te ontkennen dat de sector cultuur naast het

toerisme en de horeca de zwaarste klappen heeft gehad. Door

Covid-19 is ook het onderwijs ietwat ontregeld en heeft de

technologie een inhaalstal gemaakt. Die twee zaken zijn volgens de

CCS directeur Nadia Becker mede schuldig aan de achteruitgang van

de Nederlandse taal en de verminderde belangstelling voor het lezen

van boeken.

In landen die meer geld hebben heeft de overheid ervoor gekozen

om de sector (tijdelijk) meer dan normaal te subsidieren. Erkend

wordt dat de cultuursector naast economische potentie ook een

functie heeft om het maximale te halen uit creatievelingen. Niet

zelden zijn dat jongeren die daardoor kunnen doen aan zinvolle

vrijetijdsbesteding of die zo meer uit hun talenten kunnen halen.

In Suriname is daar weinig tot geen ruimte voor.

De overheid heeft al enkele jaren de cultuursector niet

gefinancierd en zelfs de gouden kans om de sector volledig te

betrekken bij het geldverslindende Expo Dubai heeft de regering

niet benut. Het is dus meer dan duidelijk dat ook het CCS niet veel

van de overheid hoeft te verwachten in deze precaire tijd. De

organisatie zegt ook niet stil te hebben gezeten en diverse

leesbevorderingsactiviteiten ontplooid te hebben in de

verschillende districten.

Toch is het vooral de bibliotheek die de molensteen is om de

hals van de organisatie. In moeilijke tijden moeten moeilijke

keuzes gemaakt worden. De directeur Nadia Becker zegt zelfs dat

veel online gebeurt met de mobieltjes. Misschien zou de organisatie

eerder kunnen proberen mee te gaan met die trend in plaats van het

te zien als een obstakel. De overstap naar een meer digitale manier

van diensten verlenen op het gebied van lezen hebben veel mensen en

organisaties al gezet. CCS zou daarvan ook de vruchten moeten

plukken en kunnen kijken hoe de dienstverlening daarop in te

stellen.

De wereld heeft tijdens de Covid-19 pandemie ook geleerd

efficienter te zijn. Het huren van locaties bijvoorbeeld gebeurt

nog nauwelijks omdat applicaties zoals Zoom en Teams het ontmoeten

makkelijker en goedkoper hebben gemaakt. Kortom het CCS moet

bewijzen ook in deze Covid-19-tijd het cultureel centrum van

Suriname te blijven door lezen en daardoor ook de beheersing van

het Nederlands via moderne mogelijkheden aan te bieden in plaats

van ze te zien als obstakels.







