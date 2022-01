COMMENTAAR: Met hoop op beter

01/01/2022 12:00

HET NIEUWE JAAR begint traditiegetrouw met goede voornemens. De minister van Financi?n Armand Achaibersing liet al weten dat 2022 een beter jaar wordt dan 2021 en ook de VHP blikte tevreden terug. Natuurlijk overgoten met eigen lof zonder de grote tekortkomingen te noemen. Indien het jaar een voorspoedig karakter had dan was het hen vergeven, maar op deze manier stinkt eigen lof als een lijk dat aan het rotten is.

Aan het begin van het nieuwe jaar staan wij voor grote uitdagingen. Suriname heeft net een lening kunnen afsluiten met het IMF, de subsidies zullen afgebouwd worden en aan u is een belasting verlichtende maatregel toegezegd dat bij wet is bekrachtigd. Daarnaast zullen de ambtenaren ook nog een loonronde ontvangen. Zoals bij alle verhogingen bij de ambtenaren de afgelopen tijd, zal de particuliere sector die nu al een belastingkorting geniet er niet heel veel op vooruit gaan.

De overheid zorgt hiervoor weer eens dat het werken bij lanti veel lucratiever is dan in de particuliere sector. Daarnaast worden ondanks een zogenaamde ambtenarenstop toch ambtenaren aangenomen. Ach woord en daad liggen bij deze regering ver uit elkaar.

Maar de grootste teleurstelling is de manier waarop de twee grootste politieke partijen die in de coalitie zitten met elkaar omgaan. Terwijl de vicepresident in het parlement heeft gelogen voor de journalist Jason Pinas en ook nog bedreigende ex-jungle commandoleden accommodeert en daardoor niet afstraft, kijkt de voltallige coalitie de andere kant op.

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Albert Ramdien wringt zich in allerlei bewoording om de Abop vooral niet te krenken. De Abop in de persoon van Obed Kanape stelt bijzonder teleur door evenals de VHP het gebeurde niet aan de kaak te stellen. De president kiest voor de zoete vrede en spreekt de vicepresident dus niet aan. De vraag is wat voor andere heilige huizen de komende tijd in stand gehouden worden om de olifant in de porseleinen kast te negeren.We worden door het zwakke leiderschap van Santokhi onsterfelijk belachelijk gemaakt.

En toch is er hoop. Een groep journalisten zonder agenda’s, zonder belang en zonder geweld laat de president zien hoe het moet. Krachtig wordt vredig protest gevoerd en een vuist gemaakt om te laten zien dat er nog mensen zijn die naar eer en geweten kunnen handelen. Aan de president de boodschap dat visionair leiderschap geen makkelijk iets is, maar dat een president vooral moed moet hebben om voor het belang van mensen te kiezen in plaats van het belang van kapitaal. Met hoop dragen wij het nieuwe jaar op aan het geweten en leiderschap van Santokhi. Gelukkig nieuwjaar met hoop op beter!

