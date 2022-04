COMMENTAAR: Meer mogelijk in sport

04/04/2022 12:00





NU VEEL MEER mogelijk is in de sport dan tot voor kort moeten sportbonden er alles aan doen om het sporten zo gauw mogelijk op het oude niveau terug te brengen. Makkelijk zal het niet zijn, maar met goede wil en creativiteit komt men al een heel eind. De overheid zet, in navolging van veel landen, voorzichtige stappen om steeds meer te versoepelen. De nieuwste stap is het toestaan van publiek bijvoetbalwedstrijden.

De SVB heeft zaterdag bij de wedstrijd Robin Hood-Transvaal de

poorten weer geopend en publiek mocht vrijelijk naar binnen, zonder

controle of de mensen wel gevaccineerd waren. Dit is tegen de

voorwaarde die het ministerie van Volksgezondheid heeft gesteld in

de brief van toestemming om weer supporters te ontvangen. Gezien de

opkomst bij de wedstrijd is de opluchting dat stadionbezoek weer

mogelijk is, groot.

Voorlopig houdt de SVB het nog op mannen senioren wedstrijden,

maar het bestuur doet er goed aan ook de andere secties zoals

vrouwen en jeugd/jongeren weer actief te laten meedoen. Hoe langer

men wacht hoe moeilijker het weer opstarten zal verlopen. Overigens

ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de moederorganisatie.

Ook de verenigingen hebben een taak en verantwoordelijkheid want

het zijn de verenigingen waaruit de SVB moet putten voor

spelersmateriaal. Samenwerken om – in dit geval – voetbal als

nationale sport van Suriname weer aanzien te geven is

onontbeerlijk, al moeten heilige huisjes worden gesloopt.

Het doet goed dat de senioren selectie weer op dreef is, met

dank aan vooral spelers in diaspora. Maar hetzij herhaald: de

bondscoach moet zich niet alleen of vooral op die spelers richten,

maar het lokale talent voldoende gelegenheid geven zich te

ontwikkelen. Bondscoach Menzo is nuchter genoeg om dit te beseffen

en van hem wordt dan ook verwacht dat hij hiernaar handelt en de

lokale spelers niet op de tweede plaats stelt.

Zoals het er nu aan toe gaat lijkt het alsof het SVB-bestuur de

weg van de minste weerstand kiest en voorbijgaat aan de meest

belangrijke doelen, namelijk het opleiden van spelers en

ontwikkeling van het Surinaamse voetbal. Het bondsbestuur stelde

zich eerder op het standpunt dat door Covid-19 er niet over genoeg

accommodaties waren voor alle competities.

Hiervan uitgaande rijst de vraag waarom het Andre

Kamperveenstadion wordt verwaarloosd. De SVB wil het slopen om met

een krediet van de Indiase regering – een geheel nieuw stadion op

te zetten. Maar dat kan nog lang duren en dus zou deze accommodatie

geschikt kunnen worden gemaakt om weer te voetballen. Overigens

zijn daar ook voorzieningen voor atletiek. Ook het Owru Cul complex

kan worden ingezet voor jeugdvoetbal.







