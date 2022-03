COMMENTAAR: Loontrekker sterft terwijl het gras groeit

05/03/2022 12:00





DE STREEFDATUM om op 17 maart een overeenkomst te bereiken over de loonaanpassingen van de ambtenaren zal niet gehaald worden. Ravaksur is het niet eens met het bod van de regering die 17 procent verhoging wil toekennen aan de ambtenaren. Armand Zunder die ook de onderhandelingen met de regering voert legt uit dat 17 en zelfs 20 procent onvoldoende is voor de groep om het hoofd boven water te houden.

Volgens Zunder wijst de onderhandelingscommissie die wordt

geleid door oud-minister van Binnenlandse Zaken Maurits Hassankhan

er steeds op dat er al maatregelen zijn getroffen om het

makkelijker te maken voor de loontrekkers. Maar die zijn

onvoldoende vindt Zunder aangezien de jaarinflatie al tegen de

zestig procent loopt en er nog meer maatregelen aankomen die de

loontrekkers wederom hard zullen treffen.

De afgelopen periode is er inderdaad een trend te zien dat als

de regering een bepaalde tegemoetkoming doet, die bijna weer uit de

zakken van de loontrekkers geslagen worden door de volgende

kostenverhogende maatregelen. Van een reele vooruitgang is dus geen

sprake. Daarnaast zullen de elektriciteitstarieven, de prijs voor

kookgas en mogelijk ook de rentetarieven bij de banken

stijgen.

De vraag is ook hoeveel druk de vakbeweging op dit moment

uitvoert op de regering om wel met een beter bod te komen. Zunder

zegt zelfs dat de vakbeweging althans in Ravaksur-verband geen

tegenbod heeft gedaan omdat hij het gevoel heeft dat de regering of

de onderhandelingscommissie met een beter bod gaat komen. Zo lijkt

het alsof de vakbeweging haar huiswerk niet heeft gedaan en er geen

sense of urgency is om deze zaak af te handelen. Dit terwijl

ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden het hoofd nog nauwelijks

boven water kunnen houden.

Wat ook weer eens blijkt uit de berichtgeving is dat het

vakbondsfront zeer verdeeld is. Ronald Hooghart die vaker met de

strijdbijl heeft gehakt is niet meer op het veld en Micheal Miskin

moet zich het daadwerkelijk strijden in het veld onder de mensen

kennelijk nog eigen maken. Vanwege een dispuut binnen de CLO tussen

deze twee toppers is misschien ervoor gekozen Zunder de kar te

laten trekken, maar of dat wel goed zal werken daar Zunder ook

adviseur is op het Kabinet van de Vicepresident valt te

bezien.

In dit spectrum van kleine zielen en veel aandacht voor eigen

belang is heel weinig plek voor het werkelijk belang van de

loontrekker. Daarnaast is ook het onderling beloningssysteem (wat

Fiso was) compleet in de war. De leerkrachtenvakbonden bijvoorbeeld

willen zelf onderhandelen maar met een apart wensenpakker, kortom

we zijn mijlenver van een akkoord en lichtjaren verwijderd van een

op elkaar afgestemd beloningssysteem. En de loontrekkers? Die

sterft terwijl het gras groeit.







