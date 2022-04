COMMENTAAR: Lessen niet geleerd

25/04/2022 12:00





SEDERT DE VERSOEPELING om Surinaamse sporters in het buitenland een ‘sportpaspoort’ te verstrekken zijn ze ingelijfd in de Surinaamse mannen en vrouwen nationale selectie. Het inzetten van ervaren diaspora sporters is daardoor in een stroomversnelling gekomen. Jarenlang is gevraagd aan en in De Nationale Assemblee om haast te maken met het legaliseren van de ‘dubbele nationaliteit’ maar hierover is geen consensus bereikt.

Nu de president paspoorten verstrekt aan sporters van Surinaamse

afkomst om in daartoe voorkomende gevallen een bijzondere bijdrage

te leveren voor het land is een nieuwe weg ingeslagen. Het

‘sportpaspoort’ is gerealiseerd, maar over hoe gebruik te maken van

de sporters die buiten Suriname wonen bestaat geen plan, terwijl

dit beslist nodig is. In de praktijk struikelt elke trainer over

het vroegtijdig bij elkaar brengen van de diasporaspelers die in

het buitenland wonen, eventueel aangevuld met sporters van

hier.

Ingrepen om spelers bij elkaar te brengen en serieus voor te

bereiden op een toernooi kost geld. Ook al zou het geld er zijn,

het droogt eens op, naarmate succes wordt geboekt om verder in een

kwalificatietoernooi door te dringen. Trainingskampen en een heel

voorbereidingstraject moeten in kaart worden gebracht. Daar hangt

een prijskaart aan.

Surinaamse bonden leven hoofdzakelijk op de longen van sponsors

en internationale organisaties. Opbrengsten van

competitiewedstrijden zijn te verwaarlozen. Een beroep doen op

diasporasporters is voor een belangrijk deel een beroep doen op

beroepssporters die volgens een bepaald professioneel stramien

leven, wonen, werken en presteren.

Met zo een professionele instelling hebben Surinaamse besturen

geen ervaring. Ze kennen de professionele aanpak niet en hebben

zich er – voor zover kan worden nagegaan – niet in verdiept. Gevolg

hiervan is dat de relatie tussen bestuurders hier en diaspora licht

ontvlambaar is. Er is veel onbegrip als gevolg van de onbekendheid

met elkaars gewoonten en werkhouding. De wereld van amateurs en

professionals vertoont grote verschillen in denken en doen.

Zowel met de mannen als vrouwen nationale selectie hebben zich

incidenten voorgedaan wat terugvoert naar het ontstellende gebrek

aan helderheid. Gevreesd wordt dat indien in deze broze

experimentele fase geen kennis in huis wordt gebracht om het schip

verder te leiden, er nog meer ongelukken kunnen ontstaan en de roep

naar diaspora op de helling komt.

Stanley Menzo heeft als bondscoach op een ongelukkig moment de

nationale selectie met veel diaspora spelers onder zijn hoede

genomen, nadat zijn voorganger Dean Gorre en zijn selectie in zwaar

weer waren terecht gekomen. Aangezien het hoofdstuk met de diaspora

vrouwenselectie, weliswaar niet onder Menzo, ook dramatisch is

afgesloten, is het te hopen dat deze gang van zaken geen nadelige

invloed heeft op zijn toekomstig optreden.







