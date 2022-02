COMMENTAAR: Intelligentie van volk

15/02/2022 12:00





WANNEER POLITIEKE LEIDERS tijdens verkiezingen op podia hun plannen ontvouwen is de nadruk op het belang van het volk. Allerlei mooie beloftes worden het gehoor voorgehouden en er wordt bijna een knieval gemaakt voor het volk. Nog geen twee jaar verder wordt in Suriname het laagje ‘volksbelang’ dat over de plannen was gegoten volledig vervangen en vermengd met een dikke saus ‘eigen belang’ tot een brouwsel dat ‘politieke belangen’ heet. Het ergste daarbij is dat er een loopje wordt genomen met de intelligentie van het volk.

Zo mag met recht worden gezegd dat de parlementarier Mahinder

Jogi zich als nooit tevoren inzet voor wie hij noemt “de arme

boeren die jarenlang hebben geploeterd en zekerheid willen dat de

landbouwgrond die ze bewerken van hen blijft”. Hij zwaait daarbij

met het Herstelplan 2020-2022 en zegt dat de volgens hem

broodnodige grondconversie van grondhuur naar eigendom het land

geld zal opleveren ook. Geld dat dringend nodig is.

Het mag opmerkelijk worden genoemd dat Jogi zich zo vurig inzet

voor deze maatregel waar hij naar verluidt ook direct voordeel aan

zal hebben, terwijl tot nu toe maar ongeveer 19 procent van het

herstelplan is uitgevoerd. Jogi springt niet zo vurig in de bres

voor de grotere groep arme mensen die door het rammelende sociale

programma van de regering tot de bedelstaf zijn gaan behoren.

De voorzitter van de Abop stuurt een voice uit in een “besloten

groep” en roept mensen op hun papieren te brengen bij de partij

zodat ze grond kunnen krijgen. De directeur van het kabinet van de

vicepresident Humphrey Dundas zegt doodleuk dat de voice inderdaad

was bedoeld voor een besloten groep, “maar de Abop werkt voor

iedereen”, klinkt het met een gladgestreken gezicht.

De VHP verdeelt ook een registratieformulier om haar leden in

staat te stellen grond aan te vragen via de partij. Het is

duidelijk dat zowel de actie van de Abop als van VHP is bedoeld

voor leden. Het meeste ‘volk’ voor wie de passie tijdens de

verkiezingscampagnes wordt gepreekt, is daar niet de

belanghebbende. Beide partijen staan erbij en doen alsof ze niet

weten dat er wettelijke regels zijn die moeten worden gevolgd bij

het aanvragen van grond. Dat moet via het ministerie van

Grondbeheer en Bosbeleid, niet via een toevallige politieke

partij.

De NPS-voorzitter Gregory Rusland vertelt zaterdag aan zijn

gehoor dat zijn partij inderdaad wordt geschoffeerd in de coalitie.

Maar de NPS stapt er niet uit vanwege “de mensen die van de partij

afhankelijk zijn”. Het is de vraag of hij daarmee het volk bedoelt,

want de bijdrage van de NPS binnen deze regeercoalitie is zo miniem

dat het ‘volk’ daar geen voordeel van merkt.







