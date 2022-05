COMMENTAAR: Hoop op herstel

04/05/2022 12:00





PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid hoop gegeven op herstel en groei van de economie. Hij benadrukte dat de arbeidersklasse en de bedrijven het herstel en de groei in het land bepalen. In zijn boodschap geeft het staatshoofd wel toe dat het treffen van herstelmaatregelen niet heeft geleid tot welvaart van de werkende klasse. Vakbondsleiders hebben, onafhankelijk van elkaar, ronduit een mineur toon laten horen over de positie van werknemers.

Volgens de president is de herstelfase voorbij en is er nu

sprake van stabilisatie. Echter, belangrijk zijn maatregelen om te

overleven. Terecht heeft de president in zijn 1 mei-boodschap

beklemtoond dat de prijzen in de winkels stijgen, maar het is

volstrekt onjuist de oorlog tussen Rusland en Ukraine uitsluitend

aan te wijzen als oorzaak van de prijsstijging. Natuurlijk voelt

Suriname als ontwikkelingsland de druk die het gevolg is van de

oorlog. Die druk is ook merkbaar in rijke (Europese) landen en ook

daar zijn prijsstijgingen vandaag de dag een normaal verschijnsel,

in vergelijking met enkele weken eerder.

In Suriname is er een extra hobbel in de prijsontwikkeling.

Winkeliers maken zich schuldig aan moedwillige prijsopdrijving. De

Economische Controledienst (ECD) heeft wat speldenprikjes door hier

en daar te duur geprijsde goederen in beslag te nemen. De oproep

van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en

Technologische Innovatie aan burgers om prijsopdrijving te melden

werkt in de praktijk niet. Dat is in het verleden onder vorige

regeringen al zo vaak gebleken. Ook al worden prijslijsten in de

winkels opgehangen het is niet de taak van de burger om uit te

zoeken wanneer er sprake is van illegale prijsverhoging. Dat is

specialistisch werk voor het personeel van de ECD.

Om effectief te kunnen controleren moet het controleapparaat

goed zijn bemenst en toegerust. Hoe meer controleurs, hoe

effectiever kan worden gewerkt. Om personeel hoeft het ministerie

niet verlegen te zijn. In het overbelaste ambtenapparaat zijn er

genoeg mensen die kunnen worden omgeschoold of bijgeschoold als

prijscontroleur. Elk district moet een (goed functionerende)

afdeling van de ECD hebben, want niet alleen in Paramaribo en

Wanica gaan mensen gebukt onder de woekerprijzen.

De president kondigt aan dat de regering in de komende periode

vooral zal inzetten op dialoog, samenwerking, participatie,

inclusiviteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in alle lagen

binnen de samenleving. Hij vestigt zijn hoop op de net aangetreden

minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac

Andrew, die de arbeidersklasse onder meer moet voorbereiden op de

op handen zijnde tweehonderd projecten en de verdere ontwikkeling

in gas- en oliesector. Ongetwijfeld hoop voor de toekomst. Echter,

er moet worden gedacht aan een collectieve verantwoordelijkheid in

plaats van het gigantische werkgelegenheidsvraagstuk op te hangen

aan een toevallige minister.







