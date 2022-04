COMMENTAAR: Hoeveel commissies nog?

01/04/2022 12:00





ER GAAT IN Suriname geen inzaai- en/of oogstseizoen voorbij of er zijn problemen in de rijstsector met boeren of tussen hen en exporteurs. Als er geen tekort is aan water door bijvoorbeeld een defect pompgemaal, tekort aan brandstof voor pompen, wateroverlast door achterstallig onderhoud van irrigatiekanalen of geperforeerde waterkeringen, zijn het verhoogde prijzen van of schaarste aan ureum. In sommige gevallen gaat het om problemen tussen padieboeren en molenaars/exporteurs. Deze jojo in de rijstsector doet zich al decennialang voor.

Niet zelden heeft de overheid financiele hulp aan de sector

moeten geven om haar overeind te houden. In sommige gevallen in de

vorm van brandstofsubsidie of subsidie van kunstmest. Het is

weleens voorgekomen dat er ook leningen zijn verstrekt, maar nooit

zijn terugbetaald en uiteindelijk kwijtgescholden. Door de jaren

heen is gebleken dat er nooit langdurige rust is in de rijstsector

wat mede oorzaak is dat de hoge productie- en exportrecords van

onder meer de jaren tachtig van de vorige eeuw nooit meer zijn

gerealiseerd.

Nu is er weer een dispuut tussen boeren en verwerkers over de

opkoopprijs van natte padie. Door de oorlogssituatie in Ukraine is

de prijs van rijst op de internationale markt gestegen zoals dat

het geval is bij andere graansoorten. Veel veevoerproducenten

schakelen nu over op de verwerking van rijst, omdat andere

graansoorten fors duurder zijn geworden. De grotere vraag naar

rijst zou op termijn wereldwijd kunnen leiden tot schaarste als de

rijst producerende landen hun productie niet verhogen.

Hoe voordelig zou het zijn als door deze situatie Surinaamse

padieboeren en rijstverwerkers de handen in elkaar slaan en zich

samen inzetten om de productie te verhogen, zodat zij en het land

profiteren van de veranderende situatie op de wereldmarkt.

Integendeel schijnen partijen juist ver uit elkaar te liggen

waarbij opkopers een voor boeren onacceptabel lage prijs voor padie

willen betalen. De bemiddeling van een regeringsdelegatie in het

geschil, nadat boeren dinsdag de brug te Henar enige tijd hadden

bezet, is gisteren mislukt. Rijstverwerkers zeggen tot SRD 425 per

baal padie te kunnen betalen, terwijl de boeren minstens SRD 475

willen.

Van de overheid hoeft geen subsidie te worden verwacht en de

padieboeren hebben hardere acties aangekondigd. Aan de andere kant

willen de autoriteiten komende week een platform instellen dat moet

gaan werken aan een structurele oplossing. Hoe meer commissies,

werkgroepen, taskforces of platforms moeten nog worden ingesteld om

een permanente oplossing te brengen in de sector? De vraag is of

het instellen van een platform het juiste besluit is. Het lijkt

beter een grondig, onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de

kennelijk systematische problemen die maken dat geschillen, zoals

nu over de opkoopprijs van padie, zich blijven voordoen.







