COMMENTAAR: Het a-no-mi syndroom

“DEZE MEETING MOET een wake-upcall zijn voor de regering dat het beleid anders moet.” Zo klonk het uit de mond van Desi Bouterse tijdens de protestmanifestatie van de NDP. Bouterse, die een totaal andere persoon leek dan de man die volgens de berichten vorig jaar rust moest houden, bleek weer zijn oude zelf, zij het een paar jaar ouder. Maar in karakter helemaal weer de Bouta van toen die permanent gebukt gaat onder het ‘a-no-mi’-syndroom.

Van de woordenbrij waarmee de sprekers het publiek bedienden,

was opvallend weinig daarvan besteed aan de kardinale fouten die de

NDP-regering, die nog geen twee jaar terug in het zadel zat, zelf

heeft gemaakt. Zeker de verdwenen kasreserve kan helemaal op de

lijst van malversaties van de vorige regering worden geplaatst.

Maar consequent werd gewezen naar de fouten van deze regering. Die

zijn er ook, meer dan genoeg zelf, maar de eigen fouten toegeven

moet vooraf gaan aan beterschap dat de NDP lijkt te beloven. Dat is

een wet van Meden en Perzen. Immers, als er niets fout is, valt er

niets te corrigeren.

Er zijn een aantal opvallende momenten geweest tijdens deze

eerste NDP-manifestatie. Een daarvan was het optreden van Patricia

van Ommeren als Getto Mama en Romano Meriba, de pleegzoon van

Bouterse als Getto Commissionair. Beide mensen met een dubieus

verleden en toch werden ze met enorm wapperen van de vlaggen en

veel gejuich ontvangen. Dit toont aan dat de NDP geen enkel

probleem heeft om steeds weer een huis te bieden aan mensen die

geen schoon blazoen hebben. Om in die rij van sprekers ook Jennifer

Simons te hebben die op haar beurt een serieus pleidooi hield voor

het handhaven van wet en recht, is dan bijna een lachertje. Kortom:

neemt de NDP zichzelf wel serieus?

De gebeten derde is het publiek. Veel mensen die de Ware

Tijd sprak hadden geen vrede met het verleden van de NDP, maar

nog meer onvrede met het heden van de VHP/Abop. Tussen die twee

uitersten zien ze kennelijk geen alternatief. Zie daar het grootste

probleem van deze en komende generaties. Ethisch verantwoord

leiderschap schijnt de politiek in Suriname niet alleen te hebben

verlaten, maar ook het licht te hebben uitgedaan.

Mogelijk is dat ook het probleem binnen de NDP en moet de

herstelde Bouterse weer eens het varkentje wassen omdat de rest of

niet voldoet, het charisma niet heeft of geen draagvlak heeft.

Ashwin Adhin, die door Bouterse zelf is vooruitgeschoven als

favoriet voor de functie van voorzitter, heeft naar verluidt geen

van de drie. Vandaar mogelijk de hartstochtelijke oproep van

Silvana Afonsoewa aan Andre Misiekaba om naar huis terug te keren.

Immers, zelfs de kaars van de nu weer opgeknapte Bouterse zal eens

uitgaan. En of er zich voor die tijd een geschikte

kandidaat-voorzitter kan aandienen is koffiedik kijken.







