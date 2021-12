COMMENTAAR: Herori?ntatie in de landbouw

21/12/2021 12:00

SURINAME HEEFT IN het verleden periodes gekend van bloeiende landbouw. De plantages hebben in de koloniale tijd het moederland, Nederland, steenrijk gemaakt. Er zijn dus ongetwijfeld grote kansen om met landbouwprojecten grote successen te boeken. Helaas, succes blijft in het geval van veel landbouwondernemingen standaard uit. Ook bij Food and Agricultural Industries (FAI) is dat niet anders.

FAI is niet de enige ‘mislukkeling’ in de jonge landbouwhistorie van Suriname. Ook Mari?nburg, eens een moderne suikerplantage, ligt nu vol met karkassen van machines als stille getuigen van een glorieuze periode. Hetzelfde geldt voor Alliance. Ooit stond er een succesvolle citrusplantage met de lekkerste vruchten. Vandaag is ook daar niets meer van over. Nu importeert Suriname zelfs citrus uit andere landen om aan de lokale behoefte te voldoen.

Het blijft de vraag wat maakt dat als vruchtbaar tropisch land Suriname maar niet erin kan slagen een goed draaiende landbouwonderneming van de grond te krijgen. FAI werd enige tijd voor 90 procent overgenomen door de Belgische gigant Fruit Farm Group. Die verdween met de noorderzon en liet het bedrijf met alle schulden over aan de overheid. Die zette een nieuw team aan het hoofd van het bedrijf, maar de werknemers werden steeds in het ongewisse gelaten over een eventuele correctie van hun karig loon.

Al met al een bedrijf waar veel uitdagingen moeten worden opgelost. En toch is het een productiebedrijf. Deze overheid heeft de mond vol van het stimuleren van productie om de benodigde deviezen binnen te krijgen. En natuurlijk zijn er addertjes in het gras – die zijn er trouwens overal – maar dit is een uitgelezen mogelijkheid om met jeukende handen aan de slag te gaan met FAI en het bedrijf gezond en winstgevend te maken. LVV-minister Prahlad Sewdien bevestigt dat de export toeneemt en dat het bedrijf is gegaan van twee naar acht containers export per week in de regio. Er is zelfs veel meer vraag, maar daar kan op dit moment niet aan worden voldaan. Wel is het bedrijf bezig te kijken naar mogelijkheden om naar Europa te exporteren.

De vraag is of Suriname in de landbouw geen herori?ntatie moet hebben. Omdat het land zo is gefocust op de export naar Nederland raakt het vaker teleurgesteld omdat dat land superhoge eisen stelt. Dat is het goed recht van Europa, maar niet zelden sluit dat Surinaamse producten uit. Het land kan duidelijk niet voldoen aan de hoge Europese eisen. Logischer is het om in de regio en andere plekken te onderzoeken of de landbouwproducten kunnen worden afgezet. Wanneer er genoeg financi?n zijn om te voldoen aan de Europese en Amerikaanse eisen, kan daarop worden gefocust. Voor nu moet Suriname zich vooral concentreren op de toename van de export naar landen waar het wel kan verkopen.

