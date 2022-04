COMMENTAAR: Gekapt en geschoren

28/04/2022 12:00





WAARNEMEND KORPSCHEF VAN het Korps Politie Suriname, commissaris Ruben Kensen, heeft vorige week een dienstvoorschrift uitgevaardigd, waarin is bepaald dat het dragen van een baard door politieambtenaren met ingang van heden verboden is. Dit is waarschijnlijk een van de meest onzinnige maatregelen die ooit bij een overheidsdienst is uitgevaardigd.

In het door de korpschef uitgevaardigde dienstvoorschrift geeft

hij aan dat het dragen van een baard de overhand lijkt te nemen en

het imago van het Korps Politie Suriname hiermee wordt geschaad.

Dit is volstrekte lariekoek. Er is ook geen enkele wetenschappelijk

onderbouwing die deze bewering staaft. Als een baard goed wordt

verzorgd, kan daar geen enkele weerstand tegen zijn. Sommige mensen

vinden een baard gewoon mooi. Dat geldt ook voor

politiefunctionarissen. Dus wat daar op tegen is, valt niet te

zeggen.

Terecht zegt de oud-voorzitter van de Surinaamse Politie Bond,

Raoul Hellings, dat politiefunctionarissen deze absurde regel

moeten negeren omdat geen enkel dienstvoorschrift de grondrechten

mag vertrappen. Huidig voorzitter Mielando Atompai is dezelfde

mening toegedaan en zegt dat het Politiehandvest en de Grondwet

hier heel duidelijk over zijn en dat deze regel geen enkele

rechtsgeldigheid heeft. Hij zegt in gesprek te zijn met de

korpschef hierover.

In de reglementen staat al dat politieambtenaren netjes gekapt

en geschoren dienen te zijn. Dat zou voldoende moeten zijn en voor

zover bekend wordt die regel ook goed nageleefd. Dus wat Kensen

heeft bezield met deze nieuwe regel, ontgaat een ieder. Het lijkt

erop dat hij vooral onrust onder politieambtenaren wil zaaien. Dat

zijn baas, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, niet

direct heeft ingegrepen en heeft opgedragen dit dienstvoorschrift

weer in te trekken, is ook veelzeggend.

Kensen kan zich beter druk maken om echte zaken die het imago

van de politie al jaren schaden, zoals de veels te corpulente

agenten, die door hun overgewicht meer in staat zijn achter

misdadigers aan te rennen. Of door het veel ernstigere probleem van

de rotte appels binnen het korps uit te roeien. Nog altijd bestaat

in de samenleving de indruk dat heel wat politiefunctionarissen

zich bezig houden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Dat varieert van corruptie tot betrokkenheid bij zware criminele

(drugs)activiteiten.

Ook kan hij zich er voor inzetten dat klachten van burgers over

het politieoptreden serieuzer worden afgehandeld, want zij worden

vaak nog met een kluitje in het riet gestuurd. Als Kensen deze

problemen eindelijk eens met wortel en al wil uitroeien en de

gezichtsbeharing van funtionarissen met rust laat, dat zal dat het

imago van het Korps Politie Suriname echt ten goede komen.







