COMMENTAAR: Geen woorden, maar daden

08/04/2022 12:00





DEZE DAGEN CIRCULEERT weer het ‘oude’ nieuws dat Barbados in Suriname geteelde schapen zou willen afnemen. Het Caribische eiland heeft zelf onvoldoende land beschikbaar voor grootschalige schapenteelt en zoekt daarom uitbreidingsmogelijkheden bij andere landen in de regio, waaronder Suriname en Guyana. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die in Ecuador van zijn collega’s Avinash Sing (Trinidad en Tobago) en Indar Weir (Barbados) vernam wat de behoefte van hun land is, gelooft dat Suriname op die “enorme vraag” kan inspelen. Op jaarbasis bedraagt de behoefte van de twee eilanden ongeveer vijfduizend ton vlees.

LVV zegt binnen een maand veeboeren, die belangstelling hebben

om te participeren binnen dit programma, te zullen uitnodigen voor

het bespreken en uitwerken van het traject. Daarbij zullen

afspraken worden gemaakt over zowel technische als sanitaire

aspecten. Intussen gaat het ministerie voorbereidingen treffen om

de quarantaineruimten in orde te maken voor import van fok- en

vermeerderingsmateriaal. De vraag kan worden gesteld of de

bewindsman de behoefte van de twee landen helemaal in Ecuador, in

de marge van een regionale FAO-meeting, moest vernemen voordat

acties werden ondernomen.

Heeft hij over deze kwestie geen documenten of afspraken

aangetroffen nadat hij als minister van LVV was aangetreden?

Immers, dit vraagstuk speelt niet nu. Het initiatief zag in de

periode 2018/2019 het levenslicht tijdens werkbesprekingen tussen

premier Mia Mottley van Barbados en president Desi Bouterse. Een

team van de ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken, onder

wie permanent secretaris van Landbouw, Terry Bascombe en Chief

Agricultural Officer Lennox Chandler, is destijds naar Suriname

gekomen om de levensvatbaarheid van het fokken van de schapen in

Suriname te beoordelen. Zo ver was men al in de voorbereiding van

de plannen.

In februari dit jaar liet president Chandrikapersad Santokhi, na

overleg met Mottley in Guyana, weten dat Suriname de eerder

gemaakte afspraken met Barbados wederom zal oppakken. Met de

premier zijn toen nieuwe inzichten gedeeld om met Barbados grote

agrarische projecten te initieren. Er zijn nieuwe afspraken

gemaakt. Tijdens de bilaterale gesprekken hebben de

regeringsleiders gekeken naar de bestaande

samenwerkingsovereenkomst met het eiland. De president wees na de

gesprekken in een persbericht van de Communicatiedienst Suriname

erop dat er al gesprekken waren gevoerd op gebied van veeteelt, met

name het telen van het Barbadiaanseblack bellyschaap, op Surinaamse

gronden.

Alle afspraken zullen, aldus de president toen, weer worden

opgepakt op basis van een gezamenlijke investering, namelijk een

gezamenlijk optreden van ondernemers uit Suriname en Barbados. Zijn

deze mededelingen niet bij minister Sewdien terechtgekomen, zodat

hij direct iets kon ondernemen of moest hij eerst persoonlijk

worden overtuigd door zijn Barbadiaanse en Trinidadiaanse

collega’s. Allicht ontstaat de indruk dat LVV deze zaak in de ether

bracht omdat het bezoek van de minister aan de FAO-vergadering geen

echte wapenfeiten zijdens hem hebben opgeleverd.

Hopelijk is dit niet de zoveelste windowdressing of mooie sier,

want terwijl Suriname de grootste babbelaar is, slaat Barbados in

de relatie met buurland Guyana spijkers met koppen over dezelfde

afspraken die met Paramaribo zijn gemaakt. Bridgetown heeft

kennelijk door dat Paramaribo niet serieus is. Misschien kan de

handelsdelegatie geleid door minister Albert Ramdin die naar

Barbados gaat daar verandering in brengen.







