COMMENTAAR: Excuses eerste stap

17/12/2021 12:00

SINDS DINSDAG IS de samenleving in de ban van de mishandeling van verslaggever Jason Pinas van de Ware Tijd door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk, nadat hij zelf met schuttingtaal de journalist had afgeblaft. Verschillende maatschappelijke groepen en politieke partijen hebben afschuw uitgesproken over dit voorval. Zelfs de Amerikaanse ambassade in Paramaribo keurde het gebeuren af.

In een slappe, karakterloze verklaring “betreurde” de regering woensdag het incident zonder haar afkeuring daarover uit te spreken. Ook de stuitende wijze waarop eerst ondervoorzitter Dew Sharman van De Nationale Assemblee en voorzitter Marinus Bee met deze kwestie zijn omgegaan tijdens de parlementsvergadering dinsdag is deze twee functionarissen op forse kritiek komen te staan. Zij hebben geweigerd parlementsleden de gelegenheid te bieden zich over het voorval uit te laten, terwijl Brunswijk wel de gelegenheid kreeg zijn zegje te doen en zoals vaker is gebeurd daarbij de waarheid geweld aan deed.

Wars van de gedragingen van de vicepresident en de wijze waarop de autoriteiten daarmee zijn omgesprongen hebben journalisten besloten actie te ondernemen. Brunswijk zal de komende twee maanden dood worden gezwegen en gisteren is een protestdemonstratie gehouden bij het parlement. Er wordt onder meer een onafhankelijk onderzoek ge?ist. De actie van de verslaggevers, ondersteund door de leiding van een aantal mediahuizen, mag als geslaagd worden beschouwd gelet op de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden.

Zowel de regeringstop als de leiding van het parlement hebben excuses aangeboden. President Chandrikapersad Santokhi heeft een diepgaand onderzoek onder supervisie van het Openbaar Ministerie aangekondigd. “De regering is voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Aan de persoon, de journalist die in dit geval het slachtoffer is, wil ik – als president, maar ook namens de regering – verontschuldigingen aanbieden, maar ook aan alle journalisten, de vereniging, nationaal en internationaal. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat”, zei het staatshoofd.

De excuses zijn de eerste stap. Van belang is nu dat er daadwerkelijk een gedragsverandering plaatsvindt bij de vicepresident. Journalisten willen vrij van intimidatie en bedreiging hun werk doen wanneer zij activiteiten of issues die met hem te maken hebben verslaan. Ook is van belang dat de samenleving als totaliteit beseft, maar ook die individuen die van mening zijn dat het geoorloofd is journalisten te bedreigen en te intimideren, dat een dergelijke houding of gedraging in een democratische geordend land en rechtsstaat onaanvaardbaar is. Het zal de komende periode geheel en al van Brunswijk zelf afhangen hoe lang hij in het verdomhoekje zal hoeven te blijven.

