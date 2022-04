COMMENTAAR: Dringi dresi wakti siki

26/04/2022 13:54





DELEN VAN HET district Brokopondo zijn al enkele weken flink onder water. Alle spuikleppen van de stuwdam zijn geopend omdat het water anders de maximale hoogte zal overstijgen en zich dan een ware calamiteit kan voordoen. Staatsolie Power Company Suriname (SPSC), die de stuwdam in 2020 overnam, heeft informatie gegeven om inzichtelijk te maken dat er geen andere keuze is op dit moment dan te spuien.

De aanleg van de stuwdam kent een wrange geschiedenis. Bewoners

van de dorpen die ten zuiden van het stuwmeer lagen en compleet

onder water kwamen, gedwongen verhuizen. Een andere keus was er

niet. De foto’s van de EBG-kerk en de kerktoren die in het meer

liggen en langzaamaan onder water verdwijnen, terwijl er een boot

mensen wegvaart zijn jarenlang een bekend beeld geweest.

De mensen werden ondergebracht in ‘transmigratiedorpen’ waar er

geen voorzieningen waren zoals beloofd. Menig oud-bewoner van Ganze

die rond 1955 moest verhuizen vertelde hoe met pijn en smart een

nieuw bestaan is opgebouwd in de dorpen die nieuw gevormd zijn

zoals Nieuw Ganze. De stuwdam, waarvoor ze moesten wijken, bracht

voor hen geen elektriciteit, de hoogspanningskabels liepen over hun

hoofd naar het gegoede Paramaribo.

Het vertrouwen in gran lanti is daarna nooit meer

geweest wat het zou moeten zijn. De overheid had de mensen in deze

gebieden niet tot prioriteit gemaakt. En dat zijn ze helaas nog

steeds niet. Het district Brokopondo is qua natuurlijke hulpbronnen

het rijkste district van Suriname; goud en hout te over. Echter

bedroevend weinig van de royalty’s die betaald worden aan de

overheid komen ten goede aan het district. Het is, hoe begrijpelijk

en hoe noodzakelijk het spuien ook is, voor de bewoners een wrang

gevoel om ook nu weer door het geweld van deze stuwdam have en goed

te verliezen.

Over en weer wordt gezegd dat de mogelijke komst van het water

met de mensen is gecommuniceerd. De vraag is of de boodschap wel is

aangekomen? Zelfs SPCS zegt niet te hebben kunnen bevroeden dat dit

zou gebeuren. En wie niet weet hoe erg iets zou kunnen zijn , kan

daar maar moeilijk op inspelen.

Het weer is moeilijk te voorspellen. Dat is een feit. Maar met

milieustudies en het plannen voor een worstcasescenario had een

beter idee verkregen kunnen worden van wat zou kunnen gebeuren

indien de hoogste stand van het water bereikt zou worden. Dan had

een eventueel evacuatie- en opvangprotocol versneld in werking

kunnen treden. En waren dan mogelijk al opvangcentra opgezet in de

daarvoor aangewezen gebieden.

Dat zou moeten gebeuren juist omdat het klimaat niet te

voorspellen is en juist omdat de bedreiging van klimaatverandering

niet nieuw is in Suriname. De toekomst zal er niet beter op worden

als we overrompeld worden door wat er gebeurd in plaats van ons

voor te bereiden op wat zeker komt. Dringi dresi wakti

siki is in deze noodzaak.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina