COMMENTAAR: Dreigement werkt averechts

05/01/2022 12:00

ER ZIJN IN opeenvolgende regeringen ministers die personeel dreigen met het principe van ‘no work, no pay’, wanneer ??n of andere vorm van werkneerlegging, zoals staken en het ‘in beraad zijn’, wordt afgekondigd. Vakorganisaties gaan veelal pas over tot actie na herhaald, vruchteloos aandringen bij de overheid om afspraken over arbeidsvoorwaarden na te leven. Dat ministers zich vastklampen aan de Personeelswet om actievoeren te ontmoedigen, is het kiezen van de weg van de minste weerstand.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft deze week weer gedreigd landsdienaren niet uit te betalen voor de tijden waarop niet is gewerkt. Meestal wordt begrotingtechnisch gekeken naar de mogelijkheden om (deels) tegemoet te komen aan eisen, dan wel afspraken. Als dit niet naar tevredenheid is van de vakbond, bijvoorbeeld omdat er geen geld is, wordt de minister onwil of tegenwerking verweten. Zelfs als het om afspraken van een voorganger gaat. De bond stelt zich in zo een geval op het standpunt van voortgezet beleid.

Sommige overeengekomen of gevraagde zaken zijn makkelijk te verwezenlijken, maar weer andere vragen meer tijd. In de praktijk komt het voor dat bij de uitvoering van nagenoeg alle wensen- dan wel eisenpakketten stagnatie optreedt. Veelal komen afspraken op een doodspoor omdat het wensen- of eisenpakket niet is doorgerekend en pas gaandeweg de uitvoering het prijskaartje zichtbaarder wordt.

In het commentaar heeft de krant vaak gewezen op de noodzaak van vooraf doorrekenen om alle financi?le consequenties bloot te leggen, waardoor onaangename verrassingen achteraf uitblijven. Dreigende taal door een minister werkt meestal als een rode lap op een stier en roept juist weerstand op. Volgens moderne inzichten worden spierballen niet meer getoond, maar brengen haalbaarheidsstudies, uitgekiend door gespecialiseerde instituten, de financi?le consequenties van collectie arbeidsovereenkomsten en wensenpakketten boven tafel.

Hiermee wordt voorkomen dat een bewindsman zich moet verschuilen achter dooddoeners als ‘er is geen geld’. Het doorrekenen gebeurt meestal door het Planbureau van een land. In sommige landen is het niet ongebruikelijk dat ook vakbonden, nog voordat zij hun wensen- of eisenpakket indienen, het Planbureau vragen om dit door te rekenen. Met zo een objectieve beoordeling kunnen vakbonden en beleidsmakers de druk van de ketel halen.

De raad van ministers, die meestal ook goedkeuring moet geven aan wat een individuele minister en vakbond ‘in principe’ zijn overeengekomen, kan hiermee een goed overwogen besluit nemen. Dat betekent ook dat indien niet tot maximale realisatie kan worden overgegaan, deskundigen van partijen om de tafel gaan om scherp te kijken naar de prioriteiten zodat een bevredigend resultaat wordt bereikt met de bedoeling dat openstaande punten bij een volgende ronde worden meegenomen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina