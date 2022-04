COMMENTAAR: De ‘wolf’ mag blijven?

12/04/2022 12:00





DE HAKRINBANK NV doorbreekt het zwijgen en heeft in een open brief gereageerd op de commotie die recent in de samenleving is ontstaan over beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door drie vrouwen, aan het adres van haar CEO. De bank stelt dat de instelling vanwege ‘privacyredenen’ tot nu toe terughoudend is geweest met betrekking tot een publieke inhoudelijke reactie. De bank concludeert ook – op basis van extern onderzoek, zonder in details te gaan – dat het hier ‘ongewenst gedrag’ en ‘geen seksueel molest’ betreft.

Opmerkelijk is dat de bank met deze reactie komt daags nadat

verschillende maatschappelijke organisaties en individiuen bij de

waarnemend procureur-generaal (pg), in naam van de medewerkers van

de bank, per open brief tot onderzoek hebben aangedrongen.

Bijzonder daarin is dat zowel de open brief van de Hakrinbank als

die aan de pg melding maakt van aangifte tegen de CEO, maar dat

daarna niets meer is vernomen, of althans van een dagvaarding is

nimmer sprake geweest. Het zou inderdaad goed zijn dat de pg ook

reageert en meldt of er al dan niet een onderzoek gaande is en in

welke fase die zich eventueel bevindt.

Er zijn ook zaken opgenomen in de brief van de Hakrinbank die de

wenkbrauwen ernstig doen fronsen. De leiding van de bank beslist

kennelijk hoe om te gaan met de bevindingen van het

‘Klokkenluidersplatform’. Dat is precies waarom internationaal veel

kritiek is tegen dit soort systemen: wanneer het leidinggevenden

betreft, werkt het systeem namelijk niet.

Daarnaast meldt de bank ook dat de aantijgingen met de CEO zijn

besproken en dat die is berispt. Wie heeft bepaald wat die

berisping moet zijn en zal die terug te vinden zijn in de analen

van de bank of is het afgedaan met een vermanend vingertje? Terecht

dus vragen de medewerkers en maatschappelijke organisaties om

geinformeerd te worden over wat precies de consequenties zijn die

vallen onder ‘berisping’.

Het valt de raad van commissarissen (rvc) trouwens extra kwalijk

te nemen dat zij, de situatie binnen ons bankwezen kennende, toch

besloten heeft om deze zaak af te doen met een ‘berisping’. Het

bankwezen ontbeert net als veel sectoren in ons land goed,

verantwoordelijk en integer leiderschap. De rechtszaak tegen Robert

van Trikt, de voormalig governer van de Centrale Bank, en Ginmardo

Kromosoeto, de voormalig directeur van de SPSB, en het vertrek

van de Sigmund Proeve bij de Surinaamsche Bank. Allemaal tekenen

dat het rommelt in de top van bankinstellingen en dat in naam van

‘grote belangen’ de rechten van onschuldige derden geen prioriteit

zijn.

Het is geen nieuwigheid in Suriname dat machthebbers denken dat

zij kunnen doen en laten wat ze willen met vrouwen in een bepaalde

afhankelijke positie. En juist daarom had de leiding van de bank

deze gevallen moeten aangrijpen om de medewerkers te laten zien dat

ze hun veiligheid voorop stellen. Zij hadden de CEO de laan uit

moeten sturen. Nu lijkt het meer op het ‘bos’ veilig willen maken

door allerlei halfslachtige maatregelen te treffen, terwijl de

‘wolf’ ongemoeid wordt gelaten. Nu pas is er het

inzicht een “totaal onafhankelijke” vertrouwenspersoon te gaan

aanstellen.







