COMMENTAAR: Correcte informatie noodzakelijk

ER IS VEEL te doen geweest rond de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie. Zowel voor de top van het Korps Politie Suriname als de Surinaamse Politiebond was het een complete verrassing. De korpschef als administratieve bewaker van de belangen van korpsleden was niet op de hoogte en ook niet geconsulteerd. De politiebond dreigde met actie als de benoeming niet werd teruggedraaid. Uiteindelijk trok de regering de benoemingsresolutie in en werd Ramlall bij Presidentieel Besluit titulair benoemd. Dit houdt in dat hij geen aanspraak maakt op salaris, emolumenten en andere zaken die een politiecommissaris volgens de wet toekomen.

Ook maakt hij geen deel uit van het politiekorps en staat zo

niemand in de weg die tot commissaris benoemd zou kunnen worden.

Als Ramlall geen directeur meer is van het Directoraat Nationale

Veiligheid raakt hij automatisch de benoeming van commissaris

kwijt. Wat zich in deze affaire afspeelt, is dat er op

verschillende momenten informatie aan de samenleving en aan

betrokkenen is voorgehouden die voor nog meer ruis heeft gezorgd

dan opheldering gebracht. Zo deelde vicepresident Brunswijk mee dat

hij niet op de hoogte was van goedkeuring van de benoeming van

Ramlall.

Tijdens de regeringspersconferentie maandag zei president

Santokhi nadrukkelijk dat in de regeringstop (president en

vicepresident) de benoeming van Ramlall tot directeur DNV is

goedgekeurd. Over zijn benoeming door de regeringstop daarna tot

commissaris van politie heeft het staatshoofd niets gezegd. In de

samenleving waren vragen gerezen of de functie van directeur DNV

uitsluitend bekleed kan worden door iemand met een hoge politie- of

militaire officiersfunctie. Tijdens de persconferentie heeft

Santokhi de namen opgesomd van alle DNV-directeuren tot nu toe en

de personen die de leiding hadden over de voorlopers van dit

instituut, namelijk het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) en

Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD).

President Santokhi zei dat juridische adviseurs hem hebben

voorgehouden dat DNV een gedisciplineerde organisatie is die geleid

moet worden door iemand met een hoge politie- of militaire rang.

Volgens hem waren alle vorige directeuren kolonel,

luitenant-kolonel of commissaris van politie. Hij noemde daarbij

ook de naam van hoofdinspecteur George Biervliet die tot

commissaris zou zijn benoemd zodat hij de positie van CIVD-hoofd

kon invullen. Dit is echter niet waar. Biervliet diende tot aan

zijn afzwaaien bij de CIVD officieel nog in de rang van

hoofdinspecteur van politie. De vraag rijst in hoeverre de

adviseurs de president juist informeren.

Van ingewijden wordt verder vernomen dat zeker tot aan de

aanstelling van de vorige directeur DNV niet als

benoemingsvereisten golden dienen in een hoge politie- of militaire

rang of actief dienende functionaris. Het was wel gebruik, maar

geen expliciete vereiste. Luitenant-kolonel Linscheer bijvoorbeeld

was al decennialang gedemilitariseerd toen hij werd aangesteld als

directeur DNV. Om te voorkomen dat over beleidsbeslissingen ruis en

misvattingen ontstaan, zou het beter zijn als de bevoegde

autoriteiten de samenleving juist informeren. De president onjuiste

informatie geven, die hij vervolgens met de samenleving deelt, zou

consequenties moeten hebben voor de persoon of personen die

daarvoor verantwoordelijk zijn.-.









