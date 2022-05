COMMENTAAR: Caricom (pers) leiderschap

07/05/2022 12:00





HET MEDIALANDSCHAP IN de wereld is de afgelopen jaren enorm veranderd en zeker met de komst van sociale mediaplatforms als facebook, Instagram en twitter is het doorcommuniceren van een bepaalde boodschap een complexe zaak geworden. Vroeger nam iedereen die krant die hij of zij leuk vond en ploos het uit, zat achter de televisie om het avondnieuws te volgen en meer van dat soort stabiele gewoonten.

Echter is dat iets van het verleden. Met 24/7 live aanvoer van

‘nieuws’ is de kijker gemakzuchtiger geworden, snel bevredigd en

meer gefragmenteerd. Print media kunnen het niet meer maken om het

nieuws van gisteren nog te brengen. Maar het domein van serieus

nieuws dat op feiten gecontroleerd is, dat kritisch is en dat

ruimbaan biedt aan hoor en wederhoor behoort nog steeds de

traditionele nieuwsmedia toe maar dan wel iiefst in een ‘digitaal

eigentijds jasje.’

Dit waren enkele zaken die naar voren kwamen tijdens de

Caribbean Media Summit op 5 mei met als thema ‘Journalism Under

Digital Siege’, daarbij werd ook de rol van overheden meegenomen in

dat geheel. Suriname heeft een ernstige terugval gemaakt op de

wereld index van de persvrijheid. En tijdens de summit werden meer

voorbeelden van landen in het Caraibisch gebied genoemd die ook te

maken hebben met uitdagingen op het gebied van

informatieverstrekking aan de media.

Echter, in veel van die landen werden zaken snel bijgesteld

omdat er een gemeenschappelijke overtuiging was dat de pers een van

de pijlers is van de democratie en dat de pers dus niet weg te

denken is. Dat is het grootste probleem in Suriname: de regering in

Suriname is daar niet van overtuigd.

Veel zijn daar niet mee eens en vooral VHP’ers steigeren wanneer

wordt gezegd de regering. Ze verwijzen dan mokkend naar de

geel/zwarte partij, maar dat geeft alleen maar het falen van de

hele constellatie aan. De regering dient een en ondeelbaar te zijn

anders hebben we twee regeringen in een land en dat bestaat

niet.

Terecht is dan ook met de nodige kritiek gereageerd op het

aanstaande Caricom-leiderschap van de president Chandrikapersad

Santokhie in juli van dit jaar. Geeft hij wel een goed voorbeeld

aan de andere Caricom-landen als hij dit niet in zijn eigen land

kan oplossen?

Met schrik werd daar ook gereageerd op het opsluiten van een

journalist in Nickerie. Wat voor leiderschap wordt getoond naar de

rest van de Caricom-landen en gaan de andere lid landen denken dat

als Suriname ermee wegkomt dat zij dat ook kunnen? Het zijn

legitieme vragen.

Mediahuizen zouden vooral in landen waar het volk klein is en de

advertentiekracht ook niet ruim is samen moeten staan in het besef

dat media nodig zijn binnen een democratisch bestel. We hoeven geen

dikke vrienden te zijn om te erkennen dat we elkaar op

verschillende fronten nodig hebben. Toch lijkt het in Suriname

alsof alle reine gewetens van politici hoe dan ook kwaad vrezen,

zodra er een microfoon van een kritische journalist in de buurt

is.







