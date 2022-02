COMMENTAAR: 25 februari splijtzwam

26/02/2022 12:00





ER IS GEEN enkele andere gebeurtenis in de geschiedenis van Suriname die meer verdeeldheid heeft gebracht dan de staatsgreep van 25 februari. Het lijkt soms zelfs alsof er een Suriname is voor 25 februari en een erna. En hoewel tussen voor en na maar een dag zit, is de figuurlijke afstand in onze hoofden mijlenver.

De splijtzwam laat zich ook zien in het bestuur van het land.

Surinamers stemmen of voor de partij van de coupplegers (NDP) of

tegen. En afhankelijk van het opportunisme in het middenveld wordt

er een regering gevormd. Zo zingt Manoushka Breeveld terecht over

switi Sranan: yu ati na

leki pastifi – jouw hart is gespleten. En politici

blijven deze splitsing gebruiken om daar hun voordeel uit te

halen.

Kijk maar naar de beweging Stem Slim. Op touw gezet om de

plegers van de coup en haar sympathisanten weg te stemmen – en met

succes. De regering Bouterse/Adhin heeft prulwerk geleverd, zoveel

mag duidelijk zijn. De verschillende veroordelingen in de

financiele sector van vorige bewindvoerders hebben ons imago

internationaal en nationaal enorm geschaad. Met of zonder de

inspanningen van Stem Slim moge duidelijk zijn dat Suriname

dringend toe was aan verandering.

Die verandering beloofde de huidige regeercoalitie te zijn.

‘Wo set en’ was de lijfspreuk. Helaas is de anticlimax na

bijna twee jaar groter dan ooit en dan volgt weer het bekende

gedrag: de leider van de revolutie presenteert zich als een

yepi papa met valse

glimlach om weer eens voordeel te halen uit een getergd volk. De

NDP van Bouterse is met 16 zetels niet geheel teruggefloten door

het electoraat, maar ook na de verkiezingen heeft de partij enkele

gevoelige klappen moeten incasseren. Toch heeft de partij zich niet

als een hond die haar wonden likt in een hoekje gesetteld.

Integendeel; de NDP voert strakke oppositie. Dessalniettemin leek

ze door de verschillende interne machtsstrubbelingen compleet

verzwakt.

Totdat Bouterse zich afgelopen week liet zien als een compleet

herstelde en fitte ‘vechter’. Hoewel de partij geen goed

trackrecord heeft is het wel wenselijk dat de coalitie, met de hete

adem van de NDP in haar nek, beter haar best zal doen, want tot nu

toe is het resultaat maar pover. De regering heeft zich de gewoonte

aangemeten te verwijzen naar de NDP als de veroorzaker van de

totale vernietiging van ons land. Daar heeft ze geen ongelijk in en

de economie herstellen gaat inderdaad niet snel. Daar is begrip

voor.

Maar wat stoort bij deze regering is de enorme corruptie,

voortrekkerij en gebrek aan medeleven met het volk. Daar kan ze in

een handomdraai verandering in brengen, als ze van goede wil is.

Helaas is na maanden van aandringen gebleken dat de regering

zichzelf niet corrigeert. Het bekende resultaat gaat zich morgen

mogelijk weer laten zien tijdens de protestmanifestatie van de NDP.

Uit dit droevig verhaal blijkt dat er enorme nood is aan nieuwe

leiders die voor verandering kunnen zorgen. Uw als volk wordt

wijsheid toegewenst in het kiezen van de toekomst van switi sranan.

Voorwaar op uw schouders rust geen makkelijke taak.







