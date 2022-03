Comite Herdenking Slavernij wil nationaal monument

12/03/2022 14:01

President Chandrikapersad Santokhi met de leden van het Comite Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden.

Het Nationaal Comite Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden (i.o.) heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om het beschikbaar stellen van grond voor een nationaal monument. Volgens het comite moet het een ruimte zijn waar er een stukje gevoel van uitgaat. De omgeving moet ook aangepast zijn, in die zin dat er een ambiance van rust gecreeerd wordt.

Het moet verder een omgeving zijn die recht doet aan wat heeft

plaatsgevonden en een nalatenschap zijn waar volgende generaties

kunnen nadenken over het onrecht dat zich heeft voorgedaan en

waarvan de werking nog voelbaar is. Santhokhi heeft het Nationaal

Comite Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het

Slavernijverleden vrijdag tijden een kennismakingsbezoek ontvangen

en aangehoord, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het comite heeft als doel zorg te dragen voor de organisatie van

nationale herdenkingsactiviteiten in de periode 1 juni 2022 tot 1

augustus 2023. In dat kader zijn er enkele wenselijkheden aan de

president gepresenteerd. “Naast het informeren over de plannen is

er ook gevraagd om erkenning”, zegt voorzitter Johan Roozer. De

president is gevraagd een toespraak te houden bij de herdenking van

1 juli dit jaar. Deze herdenkingsplechtigheid wordt gehouden bij

het standbeeld Kwaku. Het comite wordt ondersteund door de grootste

representatieve Afro-Surinaamse organisaties NAKS, Feydrasi Fu

Afrikan Srananman, Fiti fu Wini, het Nationale Reparatie Platform

aangevuld met exponenten uit de Afro-Surinaamse gemeenschap in het

binnenland en de inheemsen.

Momenteel is men bezig met de voorbereidingen van een nationaal

onderzoek naar het slavernijverleden van de inheemsen en

Afro-Surinamers. Verder ziet men ook graag een klankbordgroep,

omdat er heel veel opvattingen bestaan met betrekking tot het

slavernijverleden in Suriname. Volgens Roozer is het goed om al die

meningen bij elkaar te brengen en deze te verbreden door meer

organisaties te betrekken bij de discussies en ook bij de

activiteiten die zullen plaatsvinden.

De situatie met Nederland met betrekking tot het

slavernijverleden is ook actueel. President Santokhi heeft gevraagd

om na te gaan hoe de samenwerking op dit stuk beter kan en dat

alles goed in kaart wordt gebracht. Hij pleit ervoor dat er een

nationaal position paper ontwikkeld wordt, dat gebruikt

kan worden bij het aangeven van de standpunten van Suriname met

betrekking tot het slavernijverleden. “En daarom is het van belang

om meer eenduidigheid te hebben. We zullen alle organisaties die

een bijdrage willen leveren, vragen om dat te doen”, aldus

Roozer.







