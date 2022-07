Comision “Kids Rights Empowerment” cu facepage nobo pa concientiza y educa riba derecho di mucha

The content originally appeared on: Diario

Janine Wever: “Secuestro parental ta tumando lugar na Aruba”

ORANJESTAD (AAN) – “KidS Rights Empowerment” ta e nomber di un facepage nobo, lanta pa un Comision lidera pa señora Janine Wever, cu tin e meta di trece concientizacion den pueblo, educa, promove y defende e derechonan di mucha y cu cada adulto tin e deber di cumpli cu esakinan.

“Nos ta kere den derecho di muchanan y nos ta keda enfatizando hopi riba e importancia di contacto cu ambos mayor: mama y tata”, e dama a expresa.

Wever ta sigur cu tur e fundacionnan cu tin den e tereno di derechonan di mucha ta haciendo un bon trabao, pero e ta haya, specificamente, cu riba e tema di “secuestro parental” (cu ta ora un mama no ta laga su yiu wak e tata, of e tata ta stroba e mucha di wak e mama) tin falta di hopi educacion.

Señora Wever a comenta cu e ta mama soltero di un yiu den edad di 12 aña, y e ta e motibo principal pa e cuminza cu e facebookpage, pasobra ainda e tin e curashi y forza pa cambia cosnan. El a subraya cu no por ta cu leynan tey for di prome cu el a nace, y ainda nan no a wordo cambia. Danki Dios, pa September 1, 2021 un ley a cambia y e ta hopi bon.

El a splica cu un pareha casa cu tin yiu tur dos ta haya automaticamente 50% di custodia y nan dos por tuma decisionnan riba e yiunan. Si no tin autoridad no tin nada di bisa riba e mucha. Na Aruba ta mustra cu reconocimento y autoridad ta bruha cu otro. Reconocimento ta ora un tata ta bay pero a duna e mucha su fam, e ta cumpli cu alimentacion, e ta wak su yiu pero e no tin nada di bisa. Hopi hende no sa cu reconocimento y autoridad no ta mescos. Si ta un mama cu un tata cu tin yiu cu otro, pero nunca nan a casa, prome cu September 2021 e no tabata tin autoridad, automaticamente, ni sikiera si el a dune su fam, alimentacion, etc. Esaki tabata duna solamente e mama 100% autoridad. Na September 2021, despues di hopi reunion di e comision cu parlamento, pa pidi un cambio den ley, e fraccionnan a keda impresiona y a cuminza traha riba dje un tiki mas lihe. Muchanan naci despues di September 1, 2021 aunke nan mama y tata cu no a casa nunca, na momento cu e tata bay reconoce su yiu e tambe ta haya 50%. Esaki ta cay na fabor di e mucha cu mester di tur dos mayor den nan bida.

Yiunan di parehanan no casa naci prome cu 1 di September 2021, e tata no tin autoridad automaticamente, ni si e yiu ta reconoci y mester bay Corte pa bringa esaki.

Tin secuestro parental ta tumando lugar na Aruba y e ta keda legal, pasobra e mama tin 100 autoridad riba nan yiu (nan). Por ehemplo, tin caso cu e tata ta esun cu ta percura pa e yiu, ta pasa mas tempo cune, pero e mama kier a bay vacacion cu e yiu y e tata ta dune permiso y hasta yuda paga ticket pe, y despues e no ta wak su yiu nunca mas y esey ta un secuestro parental. Pa ley, esaki ta legal na Aruba, segun señora Janine Wever.

E comision a habri e facebook pasobra hopi hende no sa con e ley ta hinca den otro, y mester a duna informacion. Wever ta conoce hopi caso, algun a caba bon y e yiu a bin bek cerca e tata pero tin otro casonan cu e tata nunca mas a wak e yiu.