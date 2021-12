Comienzo di luna tabatin 174 caso y awor ya caba a yega na 264 caso activo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Minister Presidente Evelyn Wever-Croes, a referi na e cifranan actual di casonan di Covid-19 y a indica cu dia 1 di December a cuminza cu 174 caso activo, y Dialuna 20 ya a yega na 264.

E mandatario a haci un comparacion cu cifranan duna tres siman pasa, den un conferencia di prensa di recapitulacion di November cu a cuminza cu 171 caso activo y a termina cu 174 caso.

Kiermen, November tabata un luna hopi stabil, pero a mira e luna di December aki, specialmente e ultimo diez dianan cu e cantidad di casonan activo a cuminza subi.

A base di e cifranan aki tambe por mira cu e personanan no residente cu ta drentando Aruba cu e virus, tambe ta aumentado, y esaki tambe gobierno tin un plan pa atende cune.

Minister Presidente a agrega cu e positivity rate ta na un average di 17% loke ta nifica cu di tur e casonan cu ta wordo getest, 18% ta sali positivo.

“E 17% aki no ta un cifra cu tin motivo pa panico. E ta un cifra cu por bisa cu e casonan ta aumento, pero nos tine domina”, Prome Minister a señala.

E average di caso nobo pa dia ta 29, y esaki ta yega na e area di preocupacion tambe. Si e tabata menos cu 20 nos lo tabata mas trankil, pero e ta na 29.

Nos capacidad na Hospital aworaki, nos tin siete persona na Hospital di cual 3 den cuido intensivo y 4 riba piso. Esaki ta pone claro, cu nos ta preocupa, pero no ta motibo pa panico”, Prome Minister a indica.

E dignatario a agrega cu e datonan aki ta haci cu gobierno ta bay mantene e medidanan cu tin na vigor aworaki. Gobierno no por flexibiliza ningun medida na e momentonan aki. Gobierno a haya peticion pa flexibiliza, pero no por hacie. Na e momentonan aki gobierno no ta mira cu tin cu bin cu mas medida di locual cu tin caba. E dignatario a recapitula e medidanan vigente, pero mester keda pendiente si lo no bin cambio den esakinan.