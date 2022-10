Comercio y pueblo a haya palo cu aumento di BBO di 6% na mas cu 7%

The content originally appeared on: Diario

Francis Saladin di CUA:



Comerciantenan tin di hisa prijs debi cu Gobierno a hisa belasting

Ningun rato kier sigui e alternativanan cu Comercio a propone

ORANJESTAD (AAN) – Francis Saladin, di Comerciantenan Uni di Aruba (CUA), den un entrevista a referi na un articulo cu a wordo publica na aña 2019, unda ta papia cu BBO lo subi na 6% temporalmente.

Saladin a expresa cu comercio y pueblo a haya palo, pasobra aworaki gobierno ta bay subi e di 6% na 7 pa 7.52%. El a menciona cu den pueblo tin e pensamento eroneo cu ta e consumidor so ta paga BBO, pero e realidad ta cu un compania tambe ta paga BBO, tambe ta uza servicionan y/of ta cumpra productonan. Ora nan pa paga pa chupa pos, of haci mantenimento, cumpra pieza pa nan trucks of cualkier otro ekipo cu nan tin, y tur tipo di servicio manera abogado, accounting, y kico cu nan como empresa ta cumpra como producto of servicio, nan tambe ta paga BBO mescos cu e consumidor ora ta bay supermercado of cualkier tienda.

Esaki ta nifica cu nan prijs operacional y nan gastonan tambe ta subi. Francis Saladin a remarca cu ta jammer, pasobra hopi biaha gobierno ta tilda comercio cu e ta subi prijs.

“Pero en realidad, ken ta subi prijs? No ta nos a subi’e. Ta gobierno a subi’e na 7.52% pasobra nan kier 7% riba e 7%, y claro nos tin cu subi prijs pa por cubri esey. Nos ta subi prijs pasobra gobierno a subi belasting”, Francis Saladin a subraya.

El a agrega cu gobierno su gastonan a aumenta, y por compronde cu nan mester mas placa pero nan ta tuma e manera mas facil di subi BBO, na luga di bay tras di esnan cu no ta cumpli.

“A splica nan cu tin otro alternativanan, otro maneranan pa soluciona esaki, pero nan no kier tende, nan no ta interesa, nan ta pretende di sinta un biaha cu nos, pero nan a gaña tira santo den nos wowo mescos cu nan ta tira santo den pueblo su wowo”, Saladin a remarca.

E comerciante a agrega cu gobierno ta sali papia di BTW na 18% pa spanta bo, pa djey dal bo cu 7% cu ta sona manera ta un ganga bo a haya. 7% envez di 18. “Asina gobierno ta haci su wega y ta manipula e pueblo, gaña pueblo, y despues bisa cu ta e comerciantenan a subi prijs”, Saladin a reitera.

El a sigui splica cu si wak e bon, e ta un doble gasto pasobra, manera el a splica prome, comercio tambe su gastonan a subi y e tin cu cubri esaki, pa absorbe e gastonan y pesey comercio ta haya su mes obliga na subi prijs.

Saladin a menciona e aumento di prijs di awa y coriente pa motibo di no a tuma e decisionnan corecto, y esaki ta e lastima cu cada biaha gobierno ta tuma decisionnan facil, sin consultanan drechi, y ta pretende cu a sinta un biaha cu gremionan, pero net pa haci show y haci despues loke nan kier.

“Na fin di dia pueblo ta paga pe, nos tur ta paga pe ‘pero no, comercio ta esun cu ta abusa’. Tabata tin e oportunidad di bin cu un reforma fiscal drechi y corecto, na tempo cu nos tabata tin hopi tempo pa traha riba dje, pero gobierno semper tin excuse: Ukraine, tur loke ta pasa tur rond di mundo nan ta use como excuse pa nos problemanan na Aruba, mientras cu nos conhuntamente por soluciona nan” Francis Saladin a conclui.