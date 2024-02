Comerciantenan Uni ta spera cu pronto Aduana duna un aclareacion pakico a bolbe haci cambio

The content originally appeared on: Diario

Nan tin tur prueba den man

ORANJESTAD (AAN): Manera cu DIARIO a trece dilanti den su edicion di Diasabra, ta asina cu e grupo Comerciantenan Uni Aruba (CUA) a keda sorprendi cu e acuerdo logra na aña 2022 cu Aduana di Aruba, a manera evapora y atrobe mesun style bieu a cuminsa wordo aplica atrobe. Specificamente den caso ora cu sea comerciante- of consumidornan na Aruba ta logra haya productonan riba baratiyo (Online Special Sale of Black Friday Sale) den exterior.

Prome cu esey, ora cu bo producto yega Aruba, ata Aduana tabata aplica e ‘Douanewaarde’ cu tabata 100% e prijs normal di e producto, y no tabata worry mes cu e cliente a logra haya e producto na baratiyo.

Frans Ponson, kende ta president di Comerciantenan Uni Aruba, a declara cu ora cu a reuni na aña 2022, porfin Aduana di Aruba a compronde e situacion cu ciudadanonan di e isla a pasa aden. Y pesey dirigentenan di Aduana a manda un carta pa avisa tur Douanero, specialmente esnan cu ta traha riba factura, cu ta cambia maneho di “productonan cumpra cu descuento”, y cu e Douanewaarde mester refleha e prijs di baratiyo, y no e prijs original di e producto.

“Dos aña pasa nan (‘Douane’) a saca un carta, y bisa cu nan ta acepta… pero awor nan no ta acepte atrobe,” Ponson a declara.

E ta kere cu Aduana sigur tin di bin dilanti atrobe y duna un claridad total riba esaki, como cu e ta bolbe crea disgusto cerca tur hende na Aruba. Pasobra den e carta ta ser menciona compania serio manera ‘Amazon’ y ‘Walmart’.

“Pero what about di Best Buy, what about di cualkier, y den e casonan aki di prueba e tin Home Depot. Que hubo di cualkier negoshi serio? Mi compania Do It Center tambe ta un compania serio. Kiermeen na Merca lo tin compania cu no ta serio, y pesey nos tin di schrap nan?”

“Na unda… te na unda nos ta bay cu e cos aki, y mester bin clarificacion di Aduana,” Ponson a sigui bisa.

El a mustra prueba di productonan cu hendenan a cumpra cu discount for di Amazon, pero cu Aduana na Aruba no a acepta e descuento.

E carta cu director di Aduana a manda pa tur trahador, ta hasta hinca den Asycuda! Di con awor diripiente na final di 2023 y comienso di 2024 no ta wordo acepta mas?

Ponson ta kere cu Comerciantenan Uni Aruba ta pidi pa Aduana Aruba aclarea e asunto aki, pa asina tur hende den e industria ta “riba mesun liña”. Pasobra esaki ta afecta no djis comerciante, sino henter comunidad di Aruba cu awendia ta cumpra hopi mercancia online. Y tur hende sa cu regularmente tiendanan online ta ofrece descuento.