Comerciantenan Uni ta preocupa cu SVb ta exigi companianan chikito paga bek cierto suma di ‘Subsidio di Salario’ bek

The content originally appeared on: Diario

Frans Ponson ta mustra

ORANJESTAD (AAN): E miembronan di e grupo di Comerciantenan Uni Aruba (CUA) tabata hopi preocupa atrobe riba asunto di SVb. Esey ta loke e vocero Frans Ponson a declara na prensa e siman aki.

Ta asina cu Comerciantenan Uni Aruba tabatin algun tempo pasa un reunion cu dirigentenan di e Banco di Seguro Social, esta SVb Aruba cu na su forma di papia, a bay basta bon. Comerciantenan Uni a trece e preocupacion cerca esnan di SVb, y a keda satisfecho cu nan a haya contesta adecuado riba cada preocupacion.

E organizacion di CUA a inclui e contestanan pa tur miembro por a lesa nan den Chatgroup. Esaki ta algo cu a pasa algun tempo pasa.

“Pero awor nos a haya un otro preocupacion dilanti, unda cu tin un ‘aanmaning’ y diferente papel legal a wordo entrega na companianan, unda SVb ta exigi pa e wordo paga den 5 luna,” Ponson a indica.

Loke Comerciantenan Uni kier trece dilanti ta cu nan ta hopi contento cu SVb a duna chens e siman aki pa 6 siman mas pa entrega un ‘bezwaar’. Loke ta importante pa nan trece dilanti, ta cu ningun miembro ni ningun comerciante no ta nengando di paga!

“Loke nos kier puntra SVb su cooperacion ta, pa revisa cada caso individual di esnan cu tin’e dificil pa paga,” Ponson a indica. “Mayoria di nan ta pagando, y mayoria por pag’e den 5 luna, pero esey no ta tur!”

“E grupito mas chikito ta esun cu mas dificultad pa pag’e den 5 luna. Siendo esey ta placa cu a wordo distribui den 1,5 pa 2 aña cu nan a haya, corda bon cu e ta algo nobo pa tur comerciantenan aki, y ora bo no a bende lunanan largo, anto un dia bo a haci un calculo malo pasobra placa a drenta di lunas prome, cu bo no tabata sa cu e ta bay drenta, anto e ora bo no a cualifica ‘zogenaamd’ fin di luna, anto awor aki bo ta hayabo cu un sorpresa, pasobra na cuminzamento ningun comerciante tabata sa cu mester pag’e bek.”

“Esey a bira claro despues, pero comerciantenan ta compronde cu awor porfin economia a cuminza draai bek, placa ta cuminza drenta. E comerciantenan no ta nenga di paga, kiermeen ta haya lastima cu un compania chikito awor ta bay hay’e den un situacion, caminda no lubida cu no ta SVb so ta nan tras, sino mas instancia ta ataca, manera Impuesto, etc., pues ta haya tur gasto atraza tambe ta bin.”

Ponson a sigui bisa, cu nan ta haci un suplica na SVb pa revisa e caso di e companianan chikito aki cu no por handle e pago ey den cinco luna, check nan individual.

“Nos a conseha nos miembronan pa nan percura pa entrega un bezwaar, y ta pidi SVb e ora ey pa tuma consideracion cu esaki, check nan, y kizas extende nan dia di pago,” e vocero di Comerciantenan Uni Aruba a bisa.

“Nan no ta nenga di paga, pero no ban exigi nan den 5 luna pa haci esey y duna aanmaning. Pasobra esey ta un otro death sentence pa nan,” Ponson a bisa. “Nan ta un grupito chikito, pero esey realmente nos kier puntra SVb pa keda check uno-pa-uno pa duna nan chens di haci esey.”

E asunto di Loonsubsidie aki a bira full un otro discusion, pasobra ora cu e Pandemia a start, a tende esnan di Gobierno bisa cu e subsidio aki ta wordo duna “pa mantene trahadornan na pia di trabao”. Tur hende tabata sa cu negoshinan tabata cera! Ningun hende por bisa cu negoshinan a produci masha hopi placa den pandemia, pasobra hopi di e companianan chikito ey tabatin situacion hopi dificil.”

Na comienzo Gobierno a bisa cu ta yuda mantene trahadornan. Y awor ta depende con bo compania ta, bo ta bisa cu tanto placa ta bay paga BBO riba dje, pero kizas e compania a haya un placa e luna aki di cual e producto a wordo bendi 4 luna pasa. Pero e placa aki a cay den otro calculo di entrada, y e ora den wowo di SVb, bo no a cualifica.

Por a compronde cu SVb no por a controla tur negoshi tampoco durante e piek di Pandemia, pero toch a yuda stabiliza economia di Aruba e tempo ey y a yuda mantene tur hende na pia di trabao.

Aworaki mes cu companianan ta dispuesto pa paga bek, ta un paso grandi, y e compania ta dispuesto pa paga bek. Pero awor cu SVb ta exigi pa e pago tey den 5 luna, esaki ta imposible! Esun cu por, lo haci esey, pero e otronan, ta dificil pa bay forza nan aworaki.

En corto, pa esnan cu a wordo pidi pa paga e placa bek, e Comerciantenan Uni ta suplica SVb pa nan haya un ‘uitstel’. Corda cu e comerciantenan aki no a haya e suma aki den 5 luna, pero ‘reparti’ den 18 pa 24 luna.