Comerciantenan Uni Aruba no ta di acuerdo cu sistema di Douane pa cobra invoerrechten

The content originally appeared on: Diario

Nan ta scrap cualkier descuento den prijs di compra:

ORANJESTAD (AAN) – Comerciantenan Uni Aruba (CUA) a bin hunto den conferencia di prensa, den cual señor Frans Ponson, Presidente di CUA a hiba palabra.

Ponson a señala cu aña pasa, den tempo di Covid-19 CUA a ripara cu tabata tin scarcedad di algun producto, y cu nan prijs tabata subi y baha. Nan a manda un carta pa gobierno den cual a informe cu e prijs di container a bay di 5 mil pa 20 mil florin, por ehemplo e containernan di cuminda procedente di Brazil. Den e carta pa gobierno y Duane a puntra di con henter nan bida nan ta cobra invoerrechten riba e prijs di shipping. A pidi pa e comerciantenan no haci of alomenos pa mantene un tempo pa por tin inflacion bao control. Ponson a señala cu te awe, nunca nan a haya un contesta.

El a subraya cu pa CUA su sorpresa awo a bin haya sa otro cos cu ta e “douanewaarde”, cu ta un ley unda cu nan por pone nan prijs desea. E comerciantenan ta kere cu ta bon y ta para tras di e concepto; pero, e preocupacion cu nan tin awo y cu nan a wak den hopi comerciante y pesey a trece esaki dilanti, ta cu si un cliente cumpra algo den un sitio online, por ehemplo, y mester tin un descuento riba bond di e lugar, Douane ta kita e descuento ey y ta cobra e invoerrechten riba full e prijs.

“Douane ta bisa e ora ey, cu esey ta e prijs. Pero nos pregunta ta, si nan tin un televisor na 400 dollar y sitio online ta dicidi di bende bo na 350 dollar, pasobra abo a bringa pa haya e prijs ey, of bo a sinta wak tur e dianan pa ora nan haci e descuento bo cumpre, Douane ta bisa no, e prijs ta 400 dollar”, Ponson a relata, agregando cu CUA no por compronde con Douane ta kita un descuento di e prijs cu e cliente ta paga, y e ta cobr’e riba full e prijs.

El a splica cu e sitio online sa cu si nan tin mil di mesun articulo aworaki pero a bin un version nobo, si no baha e prijs e ta keda cu tur e articulonan ey y ta bay perde placa.

“Nos, na Aruba, ta bisa no, pero e guy no sa nada di negoshi, nos no por baha e prijs, mester cobre full. Kiermen, con nos por dicidi kico e prijs di e mercado ta?” Ponson ta exclama.

El a indica cu CUA ta asombra cu tur esey ta pasa cu un sitio online y nan a cuminza yama diferente comerciante y el papia di un caso unda un comerciante cu ta inverti su placa, bay afo purba pa cera un deal pa representa un linea na Aruba, y e tin cu cumpra e minimo pa por logra esaki, ora el haya e recibo e ta haya e prijs na cual e mester bende (retail list value) y su prijs, considera mas barata cu e prijs di benta di e producto. Pero aworaki Douane ta bisa cu nan tin cu scrap e prijs di compra pa e paga invoerrechten no riba e prijs aki sino di benta. Esaki ta nifica cu nan ta subi e prijs pa e comerciante y alavez subi e prijs pa pueblo. “Kiermen nos ta haya inflacion riba inflacion riba inflacion, cu e caso aki”, Ponson a remarca, y a finaliza bisando cu esey por obliga e comerciante di haci algo ilegal.