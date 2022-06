Comerciantenan sorprendi cu Gobierno awor ta menciona multiple-tarifa di BTW

The content originally appeared on: Diario

Esaki lo bay nifica mucho mas gasto pa comercio

ORANJESTAD (AAN): Comerciantenan na Aruba a keda babuca pa tende e ultimo declaracionnan di Ministro di Finanzas riba e asunto di BTW. Awor ta bin tende cu lo bay bin kizas cu un BTW di dos tarifa, esta uno BTW di 6% y un BTW di 14%.

Frans Ponson di Comerciantenan Uni a bisa cu nan a tuma nota di e presentacion di Ministro di Finanzas, y hopi punto a hala nan atencion.

El a elabora riba un di e puntonan ey, esta unda Ministro di Finanzas ta pidi comercio aworaki pa por fabor nan yuda di e 6% di BBO cu tabata poni den prijs, pa por fabor ‘sake’ bek ora cu BTW wordo introduci, etc.

“Ta un lastima di tende esaki, pasobra algun aña pasa tur hende sa con hopi comerciante y gremionan a grita masha hopi mes y a bringa pa laga e prijs di producto “pafo di BBO”. Por corda e reunion yama den Renaissance Conference Center cu 150 miembro di gremio eyden, y tur a duna presentacion pa mustra pakico nan no kier hinca e BBO den e prijs,” Frans Ponson a bisa.

“Anto awe ta tende nan ta pidi comercio pa yuda Gobierno y por fabor saca e prijs for di e tax, pa asina inflacion no ta asina halto.”

Cu e mesun rosea cu e suplica ey a wordo haci, ata algun seconde despues e mesun Ministro ta bisa cu ora cu Departamento di DIMP keda cla cu e reforma di BTW, nan “tin di bay informa comercio”.

“Esey kiermeen cu bo a hacie den pasado, y bo ta bolbe bay haci’e atrobe,” Ponson di Comerciantenan Uni a bisa.

Ponson ta lamenta cu Gobierno no a ni sikiera pidi Comercio pa join, ban sinta hunto, y ban check nan ideanan, etc. Nada di esey! Ministro a bin bisa nan, cu te ora cu DIMP keda cla cu nan calculonan pa cu BTW, e ora nan lo sali y informa di e decisionnan.

BTW di 18% lo ta desastrozo: Segun Comerciantenan Uni, e sistema di trata gremionan ta uno inaceptable. Pasobra for di DIMP mes den nan prome salida a tende e Departamento papia cu BTW lo bay ta uno di 18 porciento.

“A papia di un suma astronomico cu ta 18% unda tur gremio a sali y mustra cu esey lo ta desastrozo pa e pais aki,” Frans Ponson a indica. Pero awor ya nan a tende cu tin otro cifra poni riba mesa, esta di 14%, pero atrobe Gobierno ta bolbe comete mesun modus operandi, esta di tuma decision sin consulta prome cu Comercio.

Mensahe cla di gremionan: “Semper kier laga Comercio mustra malo, envez cu Gobierno cu Comercio bay traha hunto! Pasobra ta e placa di Comercio lo bay pa Gobierno,” Ponson a bisa. El a subraya aki: “Nos mester cambia e mentalidad ey!”

“Den e introduccion di BTW tambe nos a mira Ministro menciona cu e declaracion pa belasting, envez di yena “6 luna”, DIMP kier pa e wordo yena pa un aña. Atrobe nan kier pinta comerciantenan malo.”

Pero e biaha aki, pa evita e discusion ey, tur gremionan a uni awor na 2022, y ta un solo carta a bay pa Gobierno. E carta aki ta papia un solo palabra, pues ningun discusion aki!

E carta ta informa Gobierno, cu ora nan pasa e Ley di BTW y cu DIMP y Gobierno ta cla cune, e ora ey duna Gremio y Comercio un 6 luna di tempo pa discuti riba dje.

“Nos no sa kico e decision lo bay ta pa BTW, si acaso lo tin 2 tarifa of 1 tarifa. Tur gremio a boga pa haci e BTW di 1 solo tarifa, lage pues simple,” Ponson a indica. “IMF y Hulanda, tur experto ta bisa esey… pero Gobierno di Aruba so ta bisa ‘no’ riba e asunto di multiple-tarifa.”

Comercio no kier nada di multiple-tarifa: Pues IMF kier 1 tarifa di BTW. Den Haag kier 1 tarifa di BTW. Comercio y Gremio di Aruba kier 1 tarifa di BTW. Pero ta Gobierno di Aruba so kier bin cu 2 of mas tarifa.

Riba mesa parce cu tin pa Aruba poni un plan pa BTW di 6%, y un BTW di 14%. Pa gremionan e ta algo inaceptable, como cu e lo bay trece problema inmenso y extra gasto cerca nan. Ponson a menciona cu e lo duna hasta dolor di cabez.

Pues envez di bin cu un BTW di 10%, ata nan kier bin cu BTW di 6% pa asina mantene prijs di cuminda mas abao. Pero e ora ey loke bo ta bisando pueblo ta: “Come so, boso mag di come, y nada mas”.

“Pasobra realmente cualkier otro cos cu bo no ta come, ta bay ta un prijs astrronomico, y nos ta den desacuerdo cu esey, pasobra e ora ey e gran parti di pueblo lo bay come so e ora,” Ponson a indica. Prijsnan ta bay bira impagable na Aruba!

El a bisa cu Comerciantenan Uni y demas gremionan ta desea pa nan wordo involucra den e proceso di tumamento di decision aki di Gobierno y di DIMP. Pasobra unico cos cu nan a tende di Ministro ta cu despues nan lo informa comercio di decisionnan.