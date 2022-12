“Comerciantenan di Caya Grandi ban tuma accion”

The content originally appeared on: Diario

Marjorie Vermeer: *Cuminza habri di 1 or pa 9 or pm

ORANJESTAD (AAN) – E conocido comerciante Marjorie Vermeer a comenta den un entrevista, cu Minister Wever a bis’e cu e kier haci algo pa Caya Grandi, pero e doñonan di e edificionan (tiendanan) mester tuma accion.

Mester duna Caya Grandi su atencion, y e mandatario ta bay cuminza drech’e, pero si e comerciantenan no ta interesa pakico haci algo?

“Nos como comerciantenan mester duna e prome paso. Cuminza habri nos tiendanan y drecha nan. Podise nos no por keda full habri, pero por laga e luznan paden cendi. Kico ta e pregunta? Pueblo di Aruba, nos ta cla pa ofrece nos Caya Grandi como un mall di Aruba, habri, bunita pa nos turistanan?

“No pensa pa Aruba, pasobra localnan ta mainta kier bin. Pero si nos habri di 1 or pa 9 or y e bira constante, e ora bo ta haya cu e tienda ta bay yena”, Vermeer a subraya.

E dama a agrega cu e tin duele di bisa, pero si un persona na Aruba no ta bisti faha di seguridad den auto, e ta haya boet. Pero si e comerciante no ta interesa cu su edificio ta bay atras, si e sa cu e tin cu paga fin di luna un boet pasobra su lugar no ta habri, e ta hacie. “Bo ta mucha chikito cu mester di e push di gobierno. E push por bisa ‘shonnan’ nos ta cu boso, pero tur hende, tur edificio na Caya Betico, mester keda habri anochi”, Vermeer a subraya.

El a agrega cu si e ta un comerciante y ta wak cu su bisiña a habri, su mañan e tame ta habri. “E ta manera un cadena cu ta keda bay. Verhuur pa contratonan no mucho largo mas barata pero yena nan. Hende ta carne, turista ta carne, y si bo ta wak cu tin hopi hende bo tambe ta bay. Un turista cu ta bin akinan, e ta bin pa e beach? No. Anochi e kier e ta bay den su camber ta bay bisti pa bay come. Un turista cu ta bin akinan kier shopping, wordo entreteni, nos sa esey.

Awo, ki entretenimento tin anochi? Unico cu tin ta e mallnan; awor nos tin e mall mas bunita di Aruba, aire liber, cosnan di nos pueblo. Comerciante, lanta di unda bo ta sinta, ta ora pa bo cuminza actua, pasobra un comerciante semper ta actua e no ta sinta warda. Si e ta sinta hopi e ta yora. Caya ta bunita, tin luz, e lugar ta sigur y nos ministernan ta para tras di nos, pero ta nos tin cu actua!” Marjorie Vermeer a remarca.