COLUMN: Where’s the money?

13/04/2022 14:00

-

SERIEUS!?

Ivan Cairo



Het ziet ernaar uit dat vicepresident Brunswijk straks ook de muziekbusiness zal induiken en tijdens de verkiezingscampagne van 25 mei 2025 ‘of eerder’ cd’s en handtekeningen zal uitdelen naast Bravo-rijst en andere levensmiddelen. Zijn hardnekkige beweringen bij diverse gelegenheden dat de geldbuidel van minister Mantje Achaibersing met Cetabever-lijm schijnt te zijn dichtgeplakt, wordt zo zoetjes aan een grote hit in de reguliere media en ook op socialemediaplatformen.

Brunswijk vraagt zich al geruime tijd af ‘Pe a moni

de?’ nadat projecten door de regering zijn goedgekeurd. Mantje

schijnt, volgens de beweringen van de vp, geen boodschap te hebben

aan de goedkeuringen, want geen enkele financiering ten behoeve van

projecten van de verschillende ministeries worden geautoriseerd.

Minister Mantje beweert echter het tegendeel in dit

welles-nietes-dispuut. Ik zie Brunswijk een dezer dagen dus de hulp

inroepen van Cedric ‘Ragga Djong’ van Samson om ‘Pe a moni

de? part 2′ op te nemen. Het kan een mooi duet en videoclip

opleveren met de vp in camouflagekleding, rode baret op en dikke

gouden ketting om de hals. Net een echte gangsta-rapper. En een

agressieve Ragga Djong, gestoken in een fel oranje dhoti, zittend

op een olifant met een drietand of sabel in de hand, net als koning

Ravan.

Mocht de vicepresident de waarheid spreken over de dichtgelijmde

geldbuidel van Mantje, kan ik de man best begrijpen dat hij er niet

aan denkt ministers op te offeren, omdat ze niet zouden presteren

naar verwachting of behoren. Zonder geld zal elke minister, hoe

goed die ook is, falen, redeneert Brunswijk. Op dat stuk kun je de

man geen ongelijk geven. Dus neemt hij, met uitzondering van

Mantje, de overige ministers in bescherming tegen de geplande

bijltjesdag van president Chan. Dat er geen geld wordt vrijgemaakt

voor het financieren van beleidsmaatregelen gaat er bij mij niet zo

goed in, want al maanden horen wij de president zeggen dat de

crisis tot staand is gebracht en de uitvoering van het beleid uit

eigen besparingen wordt gefinancierd. Waaraan wordt het gespaarde

geld dan besteed? Salarissen, buitenlandse reisjes, verhoging van

sociale uitkeringen?

De ministers van Juspol, EZ, LVV en OW, die volgens de

geruchtenmachine op de schopstoel zitten, zullen maar al te blij

zijn met de rugdekking van de vp. Ik durf te wedden dat ze zich

vrijwillig als achtergrondkoor zullen opgeven wanneer Brunswijk en

Ragga Djong de studio induiken voor hun muzikale collaboratie en

uit volle borst zullen zingen. Wie weet breekt Brunswijk weer een

internationaal record: de eerste tevens oudste zittende

vicepresident van een land die een plaatje uitbrengt. Ik zie de

koppen bij CNN, Fox News, AP,

BBC, Al Jazeera en Reuters al:

“Surinamese vicepresident Brunswijk sings ‘Where’s the

money?'”.

